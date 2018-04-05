Два сюрприза в один день

фото pixabay.comДва сюрприза в один деньНижегородский «Оргхим» после четырёх поражений подряд на удивление легко разобрался с якутской «Зарёй», фактически выключив её из числа соискателей путёвок в плей-офф в высшей лиге чемпионата России (конференция «Запад»). А затем ещё и наш конкурент, столичный «МосПолитех», на выезде сенсационно уступил подмосковному «Динамо» — 5:9. Борьба за 4-е место обострилась до предела!

Заря (Якутск) — Оргхим (Нижегородская область) — 2:7 (0:3). 31 марта. Комягино. УСЗ «Полёт». 50 зрителей.

Голы: Пестряков (30), Седов (34) — Смородин (17, 32, 47), Серебряков (20, 25, 47), Зайцев (44).

«Оргхим»: Рябинин (запасной — Боронин); Ющенко, Голубев, Смородин, Смотраков; Телегин, Серебряков, Зайцев, Сурин; Ходов, Глынин, Навальнев; Святкин (не играл).

Предупреждения: Матицын (9), Бурцев (12), Краснобаев (48) — Смотраков (30).

Судьи: Середа (Подольск), Неверов (Троицк).

Игра прошла в селе Комягино Пушкинского района Московской области. Номинальные гости чувствовали себя как дома, так как с командой по традиции приехала группа болельщиков. У «Зари», в целях экономии предпочитающей играть в центральной части страны, такой поддержки, понятное дело, не было. Правда, забивать «Оргхим» начал лишь под занавес первого тайма.

«Заря» встрепенулась после перерыва, долгое время на табло горели цифры 2:4. За 7 минут до финальной сирены сибиряки заменили вратаря на пятого полевого игрока, но тут же в их ворота влетел пятый мяч. На 47-й минуте после выверенной передачи Станислава Ющенко только ногу оставалось подставить Дмитрию Смородину , который оформил свой первый хет-трик в высшей лиге. Также три гола в этом матче забил Максим Серебряков. Точку он поставил, когда «Заря» вновь играла без вратаря.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, главный тренер «Оргхима»:

— Победа была важна со всех точек зрения. Безусловно, психологический аспект имеет место. Календарь был таков, что три матча кряду пришлось играть с безоговорочными лидерами. А затем поединок с прямым конкурентом — «МосПолитехом». Думаю, ребята перенервничали, не хватило уверенности в завершающей стадии атаки. Сегодня удалось переломить этот нефарт. Бомбардиры: Никита Хромых («Ядран») — 36 голов, Денис Целюх («Алмаз-АЛРОСА») — 33, Денис Голунов («Элекс-Фаворит») — 30, Сергей Орлов («Динамо»), Максим Серебряков («Оргхим») — по 27.

Оставшиеся матчи «Оргхима»

7 апреля. Оргхим — Красная гвардия. 14 апреля. Ядран — Оргхим. 21 апреля. ЛГТУ-Липецк — Оргхи