«Атлетико» — «Спортинг». Прогноз Олега Жукова

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков спрогнозировал матч «Атлетико» — «Спортинг» в 1/4 финала Лиги Европы. Он полагает, что в матче будет показано меньше 4,5 желтых карточек.

Давненько я не припомню такую ситуацию, что в первых матчах 1/4 финала Лиги Европы на победу одной из команд давали кф меньше 1,4. Но именно такая ситуация сложилась в текущем розыгрыше, причем сразу в двух парах: «Арсенал» — «ЦСКА» и «Атлетико Мадрид» — «Спортинг». И я заметил, что игры с такими раскладами, да еще на поле фаворита, обилием ЖК не отличались почти никогда.

«Атлетико Мадрид» и «Спортинг» попали в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, заняв третьи места в своих группах. Так что статистика этих клубов — сразу из двух турниров.

«Атлетико Мадрид» в сезоне 2017/18 сыграл в ЛЧ+ЛЕ 10 матчей, и средний тотал ЖК в них составил 2,1, причем сами мадридцы получили 9 ЖК — это в среднем меньше 1 ЖК за матч. Ни разу в сезоне в поединках «Атлетико Мадрид» не было показано больше 4 ЖК, да и 4 — всего 1 раз.

У «Спортинга» урожай ЖК побогаче, но этот клуб хулиганил в основном дома, а вот вдали от родных стен статистика португальцев такова: 6 матчей, 3,8 ЖК в среднем при 1,7 ЖК у самого «Спортинга».