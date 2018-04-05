Ещё
«Атлетико» — «Спортинг». Прогноз Олега Жукова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Атлетико» — «Спортинг». Прогноз Олега Жукова 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков спрогнозировал матч «Атлетико» — «Спортинг» в 1/4 финала Лиги Европы. Он полагает, что в матче будет показано меньше 4,5 желтых карточек.
Давненько я не припомню такую ситуацию, что в первых матчах 1/4 финала Лиги Европы на победу одной из команд давали кф меньше 1,4. Но именно такая ситуация сложилась в текущем розыгрыше, причем сразу в двух парах: «Арсенал» — «ЦСКА» и «Атлетико Мадрид» — «Спортинг». И я заметил, что игры с такими раскладами, да еще на поле фаворита, обилием ЖК не отличались почти никогда.
«Атлетико Мадрид» и «Спортинг» попали в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, заняв третьи места в своих группах. Так что статистика этих клубов — сразу из двух турниров.
«Атлетико Мадрид» в сезоне 2017/18 сыграл в ЛЧ+ЛЕ 10 матчей, и средний тотал ЖК в них составил 2,1, причем сами мадридцы получили 9 ЖК — это в среднем меньше 1 ЖК за матч. Ни разу в сезоне в поединках «Атлетико Мадрид» не было показано больше 4 ЖК, да и 4 — всего 1 раз.
У «Спортинга» урожай ЖК побогаче, но этот клуб хулиганил в основном дома, а вот вдали от родных стен статистика португальцев такова: 6 матчей, 3,8 ЖК в среднем при 1,7 ЖК у самого «Спортинга».
Сергей Карасев рассудит противников. Его статистика — сродни статистике «Атлетико Мадрид». За 2 сезона наш рефери отработал на 11 матчах еврокубков, и НИ РАЗУ не показал больше 4 ЖК, средних тотал у него составил 3,3 ЖК на игру.
SovSport.Ru: последние новости
«Мне было обидно прозвище «Нольтрофеич». Самые яркие цитаты Леонида Федуна «Лацио» – «РБ Зальцбург». Прогноз Анатолия Бышовца «Спартак» хочет 14-й Кубок страны, а «Крылья» - третий финал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение