Ещё
Зейналова Ирада Автандиловна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зейналова Ирада Автандиловна 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 20 февраля 1972 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Рыбы
Ирада появилась на свет в столице у русской мамы и азербайджанца отца. Девочка и ее младшая сестра Светлана воспитывались в строгих восточных традициях дисциплины и уважения к старшим. С раннего детства Ирада была активным, любознательным человеком. В школе хорошо училась и принимала участие в общественной деятельности. В 1990 году девушка получила аттестат зрелости и выбрала для себя инженерную специальность в авиационном институте, после окончания которого последовала кратковременная стажировка в США.
В 1997 году, после Америки, Ирада пребывала в поисках работы. По специальности ничего не нашлось, но подруга предложила ей занять свободную вакансию помощницы редактора программы «Время» на телеканале РТР. За три последующих года Зейналова выросла из помощников в редакторы, а затем стала и ведущей вверенной ей новостной передачи. За очень короткое время Ирада подняла «Время» к высоким рейтингам, благодаря своему природному таланту правильно подавать и оценивать события. Ей доверяли вести телерепортажи самых сложных тематик — горячие точки, террористические акты, чемпионаты мира по футболу и Олимпийские игры. А также интервью с ньюсмейкерами недели и с главой государства. За яркие сюжеты и плодотворную многолетнюю работу Ираду не раз награждали престижными премиями и медалями. Среди них «ТЭФИ» и орден «За заслуги перед Отечеством».
Зейналова также возглавляла дочернее предприятие Первого канала в Лондоне, а потом и в Тель-Авиве. Когда журналистка решила перейти на НТВ, руководство Первого канала ее долго не хотело отпускать.
Ирада Зейналова в редакции журнала «Телепрограмма». Фото: Иван Макеев.
Личная жизнь Ирады Зейналовой
С первым мужем спецкором Алексеем Самолетовым («Вести» и «Вести-Москва», «Мир на грани») Ирада познакомилась на работе. В браке, который продлился 20 лет, вырос сын Тимур. В 2015 году пара оформила развод. Второй брак Зейналовой с военным корреспондентом Александром Евстигнеевым продлился год, с декабря 2016 по декабрь 2017 года.
Телепроекты
2000-2003 — Вести (РТР)
2000-2003 — Вести недели (РТР)
2003-2016 — Новости (Первый канал)
2003-2016 — Другие новости (Первый канал)
2012-2016 — Воскресное время (Первый канал)
2012-2015 — Разговоры с Дмитрием Медведевым (Первый канал)
2016 — Разговоры с Дмитрием Медведевым (НТВ)
2016 — Итоги недели с Ирадой Зейналовой (НТВ)
2017 — Недетский разговор с Владимиром Путиным (НТВ)
Teleprogramma.pro: последние новости
Светлаков Сергей Юрьевич Ирина Роднина оправдывает дочь, которая живет и работает в США Илья Авербух: «Женя Медведева — наше телевизионное открытие»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение