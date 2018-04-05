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В Зеленограде выбрали лучших медицинских сестер
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В Зеленограде выбрали лучших медицинских сестер 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
4 апреля в медколледже №7 состоялся окружной конкурс, ставший отборочным этапом московского конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра 2018 года».
Как рассказали в пресс-службе зеленоградской горбольницы, среди участниц состязания были лучшие сотрудницы ГКБ им. М. П. Кончаловского, ТБ им. А. Е. Рабухина, городской поликлиник для взрослых № 201 и детской поликлиники №105. Борьба за звание «Лучшей медсестры округа» прошла в 4 номинациях. В каждой из них присваивались три призовых места. Экспертной комиссией были определены 12 победителей.
Номинация «Лучшая медицинская сестра стационара»:
1 место — Вахненкова Анна Геннадьевна — медицинская сестра палатная ГКБ им. М. П. Кончаловского
2 место — Фролова Ксения Сергеевна — медицинская сестра процедурной ГКБ им. М. П. Кончаловского
3 место — Сучкова Ирина Владимировна — медицинская сестра ТБ им. А. Е. Рабухина
Номинация «Лучшая медицинская сестра педиатрическая»:
1 место — Малькова Елена Евгеньевна — медицинская сестра палатная ГКБ им. М. П. Кончаловского
2 место — Демидова Ирина Владимировна — медицинская сестра ДГП № 105  3 место — Гунбина Ольга Петровна — старшая медицинская сестра ПСО ГКБ им. М. П. Кончаловского
Номинация «Лучшая медицинская сестра анестезиологии и реанимации»:
1 место — Лоцманова Мария Владимировна — медицинская сестра ТБ им. А. Е. Рабухина.
2 место — Константинова Наталья Владимировна — медицинская сестра ГКБ им. М. П. Кончаловского
3 место — Иванов Владислав Юрьевич — медицинский брат ГКБ им. М. П. Кончаловского
Номинация «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи»:
1 место — Заграничная Мария Владимировна — медицинская сестра ГП № 201  2 место — Никулина Надежда Сергеевна — участковая медицинская сестра ГП № 201  3 место — Ростовская Наталья Александровна — медицинская сестра ГП № 201
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