В Зеленограде выбрали лучших медицинских сестер

4 апреля в медколледже №7 состоялся окружной конкурс, ставший отборочным этапом московского конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра 2018 года».

Как рассказали в пресс-службе зеленоградской горбольницы, среди участниц состязания были лучшие сотрудницы ГКБ им. М. П. Кончаловского, ТБ им. А. Е. Рабухина, городской поликлиник для взрослых № 201 и детской поликлиники №105. Борьба за звание «Лучшей медсестры округа» прошла в 4 номинациях. В каждой из них присваивались три призовых места. Экспертной комиссией были определены 12 победителей.

Номинация «Лучшая медицинская сестра стационара»:

1 место — Вахненкова Анна Геннадьевна — медицинская сестра палатная ГКБ им. М. П. Кончаловского

2 место — Фролова Ксения Сергеевна — медицинская сестра процедурной ГКБ им. М. П. Кончаловского

Номинация «Лучшая медицинская сестра педиатрическая»:

1 место — Малькова Елена Евгеньевна — медицинская сестра палатная ГКБ им. М. П. Кончаловского

2 место — Демидова Ирина Владимировна — медицинская сестра ДГП № 105 3 место — Гунбина Ольга Петровна — старшая медицинская сестра ПСО ГКБ им. М. П. Кончаловского

Номинация «Лучшая медицинская сестра анестезиологии и реанимации»:

1 место — Лоцманова Мария Владимировна — медицинская сестра ТБ им. А. Е. Рабухина.

2 место — Константинова Наталья Владимировна — медицинская сестра ГКБ им. М. П. Кончаловского

Номинация «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи»:

1 место — Заграничная Мария Владимировна — медицинская сестра ГП № 201 2 место — Никулина Надежда Сергеевна — участковая медицинская сестра ГП № 201 3 место — Ростовская Наталья Александровна — медицинская сестра ГП № 201