В библиотеке на Дубнинской выступит бард Вячеслав Осипов

В субботу, 14 апреля, в библиотеке № 37 на Дубнинской состоится творческий вечер музыканта Вячеслава Осипова «Пусть отдам мою душу я каждому». Концерт приурочен к празднику Пасхи. Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская.

— Бард Вячеслав Осипов представит на творческом вечере свои лучшие романсы о весне и любви, — рассказала Луцовская. — Ведь весна — это время новых планов и надежд, эти три месяца созданы для вдохновения, влюбленности и отличного настроения.

Гостей будут ждать к 17.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напоминаем, библиотека № 37 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)