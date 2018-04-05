Ещё
В библиотеке на Дубнинской выступит бард Вячеслав Осипов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке на Дубнинской выступит бард Вячеслав Осипов 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В субботу, 14 апреля, в библиотеке № 37 на Дубнинской состоится творческий вечер музыканта Вячеслава Осипова «Пусть отдам мою душу я каждому». Концерт приурочен к празднику Пасхи. Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская.
— Бард Вячеслав Осипов представит на творческом вечере свои лучшие романсы о весне и любви, — рассказала Луцовская. — Ведь весна — это время новых планов и надежд, эти три месяца созданы для вдохновения, влюбленности и отличного настроения.
Гостей будут ждать к 17.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напоминаем, библиотека № 37 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Пушистая постоялица приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищет семью Недалеко от Восточного Дегунина проведут турнир по настольному теннису В Восточном Дегунине проведут турнир по дартсу для пенсионеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение