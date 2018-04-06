Глава Ульяновской области просит Минздрав проверить медучреждения после ЧП с формалином

УЛЬЯНОВСК, 6 апреля. / ТАСС /. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития РФ с просьбой проверить качество медицинской помощи в больницах региона. Такое решение он принял после гибели пациентки, которой в центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска по ошибке ввели формалин, перепутав его с физраствором, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"В Минздравсоцразвития Российской Федерации будет направлено обращение от имени губернатора с просьбой провести аудит работы учреждений отрасли здравоохранения в Ульяновской области. По поручению главы региона в лечебных учреждениях региона будет проведена проверка на соблюдение порядка оказания медицинской помощи с привлечением федеральных экспертов", — сказали в пресс-службе.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины. Морозов отметил, что в регионе тратят большие средства на модернизацию медицинских учреждений, но это не смогло предотвратить трагедию. «С 2005 года объем финансирования здравоохранения Ульяновской области увеличился в четыре раза и ежегодно составляет более 8 млрд рублей. К сожалению, все усилия, направленные на модернизацию отрасли, не смогли предотвратить непростительную человеческую халатность», — сказал губернатор, которого процитировали в пресс-службе.

По словам Морозова, в ближайшее время также состоится совещание с главами муниципальных образований, где жестко поставят вопрос о действиях должностных лиц, в том числе специалистов здравоохранения и образования в ситуациях, касающихся жизни и здоровья людей. «Мы проведем межведомственную работу, для того, чтобы защитить жизнь и права ульяновцев, и сделаем все, чтобы такие ситуации не повторились в нашем регионе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела женщины, умершей в медучреждении Москвы, в Ульяновск, и по организации ее похорон. Власти также окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку ее близким и родственникам. Ранее министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов сообщил, что по итогам проверки в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей сотрудники, допустившие медицинскую ошибку, уволены по статье. Представителям администрации учреждения объявили выговор. На них наложили меры материальной ответственности.

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