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Гарт будет переизбираться на пост президента ФССР
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Гарт будет переизбираться на пост президента ФССР 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила о намерении переизбраться на новый срок. Отчетно-выборная конференция организации, на которой будет выбран руководитель федерации на следующие четыре года, состоится 14 мая.
— Конечно, я планирую пойти на следующий срок, потому что сроднилась с этим видом спорта и буду пытаться сделать его успешнее, — цитирует ТАСС Гарт. — Не все пока удалось, что связано с общей обстановкой, но сборная в хорошем состоянии, ребята и тренерский штаб сильные. Надо работать дальше. Олимпийский комитет России и Минспорт нас поддерживают, поэтому, думаю, все будет хорошо.
Напомним, Гарт руководит ФССР с августа 2012 года. В 2014 году она была единогласно переизбрана на новый срок.
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