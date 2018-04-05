Ещё
42-летний спринтер Коллинз завершит карьеру в конце сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

42-летний спринтер Коллинз завершит карьеру в конце сезона 

Чемпионат.com 29 минут назад
Спринтер из Сент-Китса и Невиса Ким Коллинз сообщил, что завершит карьеру в конце сезона.
«Я хочу выступить в летнем сезоне, чтобы попрощаться со своими поклонниками и друзьями во всём мире», — приводит слова Коллинза Leichtathletik.de.
42-летний Коллинз — чемпион мира 2003 года на 100 м, ещё четыре раза он становился бронзовым призёром (дважды на 100 м, 200 м, 4х100 м). Спринтер пять раз подряд участвовал в Олимпийских играх.
Свой лучший результат на 100 м он показал в 2016 году — 9,93 секунды. Его лучший результат на 200 м — 20,20 (2001 год).
Чемпионат.com: последние новости
Жена Малкина раскрыла секрет яркой игры хоккеиста в нынешнем сезоне Х. Эрнандес может покинуть «Вест Хэм» летом Титов: уходить в ночную гонку в Сочи, наверное, немножко преждевременно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение