42-летний спринтер Коллинз завершит карьеру в конце сезона

Спринтер из Сент-Китса и Невиса Ким Коллинз сообщил, что завершит карьеру в конце сезона.

«Я хочу выступить в летнем сезоне, чтобы попрощаться со своими поклонниками и друзьями во всём мире», — приводит слова Коллинза Leichtathletik.de.

42-летний Коллинз — чемпион мира 2003 года на 100 м, ещё четыре раза он становился бронзовым призёром (дважды на 100 м, 200 м, 4х100 м). Спринтер пять раз подряд участвовал в Олимпийских играх.

Свой лучший результат на 100 м он показал в 2016 году — 9,93 секунды. Его лучший результат на 200 м — 20,20 (2001 год).