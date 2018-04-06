AFP: основатель французского «Нацфронта» Жан-Мари Ле Пен госпитализирован

Согласно этой информации, Ле Пен находится в одной из больниц Парижа уже «порядка восьми дней», а причиной госпитализации послужило заболевание гриппом. «Господин Ле Пен имел прививку, но в 89 лет грипп может быть опасным, так что были приняты все необходимые предосторожности», — пояснил советник политика Лорен де Сент Африк.

По его словам, острым респираторным заболеванием ветеран французской политики, по всей вероятности, заразился на встрече с читателями, посвященной выходу в продажу его книги мемуаров. В настоящий момент, заверил де Сент Африк, Жан-Мари Ле Пен «уже выздоравливает». «Он должен, немного отдохнув, возобновить свою работу к концу следующей недели», — отметил советник.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял «Национальный фронт» с момента основания партии в 1972 году до 2011 года, когда он перешел на должность почетного председателя, а главой движения была избрана его дочь Марин Ле Пен . Позднее она начала политику смены имиджа партии в пользу более умеренной риторики, на фоне чего у нее произошел конфликт с отцом из-за его противоречивых высказываний в прессе, которые были сочтены слишком радикальными и некорректными. В результате Ле Пен был исключен из партии, а в марте этого года съезд «Нацфронта» окончательно упразднил и сохранявшийся за ним символический пост почетного председателя.