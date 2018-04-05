Сезон СМП РСКГ-2018 откроется на автодроме «Крепость грозная»

Первый из семи этапов чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам, пятый год подряд проводимых промоутером SMP Racing, пройдет при поддержке Регионального общественного Фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Лучшие автоспортсмены страны соберутся на автодроме Крепость Грозная, чтобы открыть новую страницу в истории Российской серии кольцевых гонок. Олег ПЕТРИКОВ , руководитель СМП РСКГ: «Мы рады вновь открыть сезон Российской серии кольцевых гонок в Чечни. В этом году нас ждут сюрпризы: участникам предстоит освоить новую конфигурацию кольцевой трассы Крепость Грозная, а, значит, борьба будет особо зрелищной и острой. Я приглашаю всех жителей и гостей Чеченской республики посетить 1 этап СМП РСКГ-2018, чтобы поддержать своих кумиров. Здесь выступят спортсмены самых разных российских регионов, и среди них — пилоты чеченской команды AKHMAT Racing Team, которые заявлены в двух зачетах СМП РСКГ».

В столицу Чечни приедут представители всех пяти классов СМП РСКГ, поэтому расписание уикенда очень плотное. Квалификационные заезды всех зачетных групп пройдут в пятницу, а в субботу и в воскресенье пройдет по пять напряженных гонок с перерывами на автограф-сессии, во время которых любой желающий cможет пообщаться с титулованными пилотами.

РАСПИСАНИЕ 1 ЭТАПА СМП РСКГ-2018

Пятница, 13 апреля 15:55-18:10 Квалификации Суббота, 14 апреля 10:30-10:50 Национальный Юниор, Гонка 1 11:45-12:15 Туринг, Гонка 1 12:30-13:30 Автограф-сессия 13:45-14:15 Супер-продакшн, Гонка 1 14:55-15:25 Туринг-Лайт, Гонка 1 16:05-16:35 Национальный, Гонка 1 Воскресенье, 15 апреля 10:15-10:50 Национальный, Гонка 2 11:40-12:15 Туринг, Гонка 2 12:30-13:10 Автограф-сессия 13:45-14:20 Туринг-Лайт, Гонка 2 15:00-15:35 Супер-продакшн, Гонка 2 16:10-16:35 Национальный Юниор, Гонка 2 Участники класса Туринг выступают на современных автомобилях международной категории TCR — аналогичные машины с этого сезона появились в Кубке мира FIA WTCR. В Российской серии кольцевых гонок представлены 350-сильные LADA Vesta, Audi RS3, Volkswagen Golf и SEAT Leon. В класс Супер-продакшн допущены 250-сильные седаны LADA Vesta, LADA Granta, хэтчбеки Honda Civic и Volkswagen Scirocco. Зачет Туринг-Лайт проводится на хэтчбеках Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Opel Adam и Renault Twingo мощностью около 200 л. с.

Национальный — самый демократичный и массовый класс Российской серии кольцевых гонок. Здесь на старт выйдут 150-сильные хэтчбеки LADA Kalina, Kia Rio, Hyundai Solaris и седаны Volkswagen Polo — разумеется, все отечественного производства. Наконец, в Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор разрешено участвовать юношам и девушкам от 14 до 17 лет на автомобилях LADA Kalina и Volkswagen Polo Sedan. Для всех желающих лично посетить грандиозное открытие сезона СМП РСКГ вход на автодром Крепость Грозная 14 и 15 апреля бесплатный. Следить за ходом гонок можно на телеканалах Авто плюс, Матч! Наш спорт, Матч! Планета. Гонки класса Туринг выйдут в прямом эфире федерального телеканала Матч ТВ. В Интернете онлайн-вещание ведется на медиапортале smp-rskg.tv. Там же доступны архивы всех видеотрансляций с 2014 года.