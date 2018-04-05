Шашисты из Щукина примут участие в окружных соревнованиях 

Команда внутригородского муниципального образования (ВМО) Щукино примет участие в финальных окружных соревнованиях по шашкам в рамках спартакиады «Спорт для всех».
— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа Москвы — мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Соревнования пройдут 7 апреля в 12.30 в клубе «Атом», который находится по адресу улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (965) 106-33-26 (Шамиль Ахмедович Юсупов). (ео)