Шашисты из Щукина примут участие в окружных соревнованиях

Команда внутригородского муниципального образования (ВМО) Щукино примет участие в финальных окружных соревнованиях по шашкам в рамках спартакиады «Спорт для всех».

— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа Москвы — мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.