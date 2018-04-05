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Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»
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Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Арбитр матча 24-го тура РФПЛ «Спартак» — «Тосно» Виталий Мешков получил крайне низкую оценку за свою работу.
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», инспектор матча Алексей Румянцев поставил Мешкову 7,4 или 7,5 балла — то есть «единицу» по пятибалльной системе.
Отмечается, что по ходу матча Мешков допустил три серьезные ошибки. На 36-й минуте он не показал карточку полузащитнику «Спартака» Фернандо, которая стала бы для него второй в матче. На 64-й минуте встречи судья не показал второй «горчичник» уже игроку «Тосно» Сергею Сухареву. А на 80-й минуте рефери ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей.
Стоит отметить, что Мешков проводил свой первый матч в этой части чемпионата России.
Напомним, матч «Спартак» — «Тосно» завершился со счетом 2:1.
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