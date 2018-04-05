Оргкомитет «Россия 2018» предоставит сервис аудио-описательного комментирования

В Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова в начале апреля прошёл курс обучения «Аудио-описательное комментирование футбольных матчей» — слушателями курса стали комментаторы, которые во время чемпионата мира—2018 будут рассказывать о происходящем на футбольном поле незрячим и слабовидящим людям на всех 12 аренах турнира, говорится в пресс-релизе оргкомитета «Россия 2018».

Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее. Оборудование АОК зрители смогут получить бесплатно на информационных стойках стадиона.

Во время двухдневного обучения опытные комментаторы под руководством слабовидящего тренера Павла Обиуха прослушали теоретический курс, узнали об особенностях профессии, познакомились со вспомогательными информационными технологиями, историей и содержанием АОК. Второй день был посвящён принципам такого комментирования и практической работе. По словам преподавателя, аудио-описательное комментирование в футболе появилось недавно и пока остаётся лишь зарождающейся культурой.

«Принципы аудио-описательного комментария базируются на том, что восприятие визуального ряда незрячим слушателем должно быть максимально приближено к тому, что воспринимает зрячий человек. Эти два дня мы учились объективно передавать футбольную реальность. Сейчас радиорепортажи больше похожи на телевизионные — комментаторы заполняют паузы в игре лишней информацией, которую в принципе можно просто узнать из Интернета. А ведь зрителю без картинки интересна любая деталь матча. Задача комментатора — объективно констатировать, а выводы должен делать зритель. Но наш курс очень полезен. Год назад на Кубке конфедераций я слушал комментарии Алексея Золина на «Стадионе Спартак» и остался полностью доволен его работой», — рассказал Обиух.

«Для каждого журналиста важна обратная связь. Работая на Кубке конфедераций, я её получил. На матчах присутствовало достаточно много слабовидящих людей, и после игры они оставили много благодарностей и приятных отзывов о моей работе. Распирала гордость от того, что мне удалось передать картину и атмосферу людям, которые в силу различных обстоятельств увидеть сами это не могут», — отметил Золин.