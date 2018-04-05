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Marvel трепещи: Джастин Бибер наступает на пятки
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Marvel трепещи: Джастин Бибер наступает на пятки 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Певец примерил костюм супермена в новом ролике на YouTube-канале своих друзей.
В ролике под названием «Супермен расист» появляется 8 героев и каждый из них разной национальности. Джастин же сыграл канадского супермена (неожиданно). В видео также снялись его лучший друг Руди Манкусо (26) и его девушка Майя Митчелл (24).
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Вообще сейчас у Джастина жизнь бьет ключом! Певец взял перерыв в отношениях с Селеной Гомес (25), проводит ночи с моделью Баскин Чемпион, приобрел себе новенький Mercedes (на котором уже успел попасть в аварию) и тусуется с лучшим другом Патриком Шварценеггером (24).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/marvel-trepeshhi-dzhastin-biber-nastupaet-na-pyatki/
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