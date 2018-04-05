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Свердловские власти ищут новых Пеле и Рональдо
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Свердловские власти ищут новых Пеле и Рональдо 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловские власти направят 4,6 миллиарда рублей на развитие моногородов региона. Свыше полумиллиарда рублей из этой суммы пойдут на формирование современной городской среды. Часть обещанной суммы (порядка 1,2 миллиарда рублей) поступит из федеральной казны, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
Планы по развитию моногородов Среднего Урала были озвучены 5 апреля на заседании проектного комитета региона под руководством первого вице-губернатора Алексея Орлова. В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие представители муниципалитетов Свердловской области.
Стоит отметить, что в моногорода Свердловской области сегодня распределяется порядка 30% от всех субсидий, предоставляемых из областного бюджета. Финансирование идет в рамках региональной программы «Пятилетка развития», цель которой — снизить зависимость этих муниципалитетов от градообразующих предприятий.
Одним из мероприятий программы станет организация в моногородах футбольных мастер-классов. Первые из них уже прошли в начале марта на базе Уральской футбольной академии при участии тренеров из футбольного клуба ЦСКА. В итоге три юных свердловских футболиста прошли предварительный отбор и отправятся в Москву.
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