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Алан Чочиев: «Мы с Кокориным тысячу рублей на месяц растягивали»
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Алан Чочиев: «Мы с Кокориным тысячу рублей на месяц растягивали» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев в интервью «СЭ» высказался о негативной реакции общественности на видео со своей свадьбы, на котором форвард "Зенита" Александр Кокорин стрелял в воздух. Хавбек самарцев отметил, что считает нападающего, который восстанавливается от травмы колена, самым близким другом детства.
— Недавно вы посвятили гол и победу над «Сибирью» вашему другу Александру Кокорину. Как он?
— Общаемся, буквально вчера переписывались. Сейчас он лучше, а вот первая неделя была сложной. К счастью, многие Сашу поддержали, приехали к нему. Я тоже хотел прилететь в клинику, но, к сожалению, не получилось. Надо было быстро визу сделать и отпроситься у тренерского штаба. Попробовал — не отпустили. 14 апреля Кокорин должен вернуться в Россию и продолжить восстановление. Сейчас у него все хорошо. Надо как можно быстрее восстановиться.
— Давно дружите с Кокориным?
— Со школы «Локомотива», нам еще по 12 лет было. Вот с тех пор и по сей день идем вместе. Часто видимся, отдыхаем вместе, семьями дружим, с родителями его связь держу, с братом. Можно сказать, мой самый близкий друг детства.
— Зимняя история с вашей свадьбы прогремела на всю страну. Удивились реакции на опубликованное видео со стрельбой из пистолета?
— Если бы пострелял я, такого бы точно не было! А зная придирчивое отношение многих людей в нашей стране к Саше, то становится понятно, почему так народ отреагировал. Несправедливо на мой взгляд. Будь на его месте любой другой, шум бы не поднялся.
— Почему же такое отношение?
— В стране много завистливых людей. Может, потому что зарабатывает большие деньги. Но зарабатывает их своим трудом, своим потом. Знаю Сашу с детства, мы тысячу рублей на месяц растягивали. Так вот жили. А сейчас человек живет хорошо, зарабатывает деньги, у него все круто, и люди многие завидуют.
— Сборная России на чемпионате мира сыграет без Кокорина. Как быть?
— Тяжелый момент в жизни футболиста. Но он вернется. Хочу пожелать Саше скорейшего выздоровления, терпения, пусть возвращается сильнее И, конечно, это большая потеря для сборной. Саша в прекрасной форме был, очень полезно действовал в каждом матче, много забивал. Все разочарованы, но это жизнь. Ведь и защитников мы лишились — Джикии, Васина. Серьезные потери. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Полная версия интервью с Аланом Чочиевым — скоро на sport-express.ru
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