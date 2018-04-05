Алан Чочиев: «Мы с Кокориным тысячу рублей на месяц растягивали»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев в интервью «СЭ» высказался о негативной реакции общественности на видео со своей свадьбы, на котором форвард "Зенита" Александр Кокорин стрелял в воздух. Хавбек самарцев отметил, что считает нападающего, который восстанавливается от травмы колена, самым близким другом детства.

— Недавно вы посвятили гол и победу над «Сибирью» вашему другу Александру Кокорину. Как он?

— Общаемся, буквально вчера переписывались. Сейчас он лучше, а вот первая неделя была сложной. К счастью, многие Сашу поддержали, приехали к нему. Я тоже хотел прилететь в клинику, но, к сожалению, не получилось. Надо было быстро визу сделать и отпроситься у тренерского штаба. Попробовал — не отпустили. 14 апреля Кокорин должен вернуться в Россию и продолжить восстановление. Сейчас у него все хорошо. Надо как можно быстрее восстановиться.

— Давно дружите с Кокориным?

— Со школы «Локомотива», нам еще по 12 лет было. Вот с тех пор и по сей день идем вместе. Часто видимся, отдыхаем вместе, семьями дружим, с родителями его связь держу, с братом. Можно сказать, мой самый близкий друг детства.

— Зимняя история с вашей свадьбы прогремела на всю страну. Удивились реакции на опубликованное видео со стрельбой из пистолета?

— Если бы пострелял я, такого бы точно не было! А зная придирчивое отношение многих людей в нашей стране к Саше, то становится понятно, почему так народ отреагировал. Несправедливо на мой взгляд. Будь на его месте любой другой, шум бы не поднялся.

— Почему же такое отношение?

— В стране много завистливых людей. Может, потому что зарабатывает большие деньги. Но зарабатывает их своим трудом, своим потом. Знаю Сашу с детства, мы тысячу рублей на месяц растягивали. Так вот жили. А сейчас человек живет хорошо, зарабатывает деньги, у него все круто, и люди многие завидуют.

— Сборная России на чемпионате мира сыграет без Кокорина. Как быть?

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ) — Тяжелый момент в жизни футболиста. Но он вернется. Хочу пожелать Саше скорейшего выздоровления, терпения, пусть возвращается сильнее И, конечно, это большая потеря для сборной. Саша в прекрасной форме был, очень полезно действовал в каждом матче, много забивал. Все разочарованы, но это жизнь. Ведь и защитников мы лишились — Джикии, Васина. Серьезные потери. ( Виталий АЙРАПЕТОВ