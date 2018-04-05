Восстановление работы рудника «Мир» займет не менее 7 лет

"По восстановлению «Мира» мы заняли абсолютно честную, открытую позицию. Не хотим заранее говорить, что это 4–5–6 лет. Скорее всего, нет. Исходя из текущей ситуации, мы понимаем, что не менее 7 лет. Все будет упираться в проектные решения", — сказал Иванов, слова которого приведены в корпоративном издании «Алросы».

"Рудник находится в процессе консервации. Почему мы упираемся в такие сроки? Причина только одна — водоносный горизонт. Если бы не он, то мы бы уже приступили к работам", — пояснил он.

Иванов также добавил, что как только «Алроса» найдет проект, который со стопроцентной гарантией обеспечит безопасность тех, кто будет спускаться под землю, то приступит к строительству. «Компания может себе позволить не спешить», — отметил он.