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Восстановление работы рудника «Мир» займет не менее 7 лет
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Восстановление работы рудника «Мир» займет не менее 7 лет 

Прайм 1 час назад
АК «Алроса» ожидает, что срок возобновления работы рудника «Мир» составит не менее 7 лет, сообщил генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов.
"По восстановлению «Мира» мы заняли абсолютно честную, открытую позицию. Не хотим заранее говорить, что это 4–5–6 лет. Скорее всего, нет. Исходя из текущей ситуации, мы понимаем, что не менее 7 лет. Все будет упираться в проектные решения", — сказал Иванов, слова которого приведены в корпоративном издании «Алросы».
"Рудник находится в процессе консервации. Почему мы упираемся в такие сроки? Причина только одна — водоносный горизонт. Если бы не он, то мы бы уже приступили к работам", — пояснил он.
Иванов также добавил, что как только «Алроса» найдет проект, который со стопроцентной гарантией обеспечит безопасность тех, кто будет спускаться под землю, то приступит к строительству. «Компания может себе позволить не спешить», — отметил он.
Прорыв воды на руднике «Мир» в Якутии в августе прошлого года привел к затоплению шахты, восемь горняков погибли. Ростехнадзор пришел к выводу, что основными причинами аварии стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности. В 2016 году на рудник «Мир» пришлось около 9% от общего объема производства «Алросы», в первом полугодии 2017 года — почти 11%.
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