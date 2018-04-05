Ярославский сенатор снова пошёл на выборы

Сенатор от Ярославской области Анатолий Лисицын снова рвётся в политический бой. Он подал заявление на участие в предварительном голосовании перед выборами в Ярославскую облдуму — чтобы продолжить работу в федеральном парламенте. И объяснил причины. Такой шаг позволит ему продолжить международные проекты по приведению в порядок воинских захоронений за границей (этим Лисицын занимается уже много лет).

— Продолжать эту работу я смогу только в статусе федерального руководителя, поскольку получить необходимый объем финансовой помощи на местном уровне нельзя. Не хотелось бы эту программу закрывать, — говорит Лисицын. — За границей осталось еще очень много разрушенных захоронений наших солдат. Мы строим новую Россию, в которой настало время, когда мы обязаны эти могилы привести в порядок, или нас по-прежнему будут воспринимать как «Иванов, не помнящих родства».

На праймериз уже стали принимать документы, и народ пошёл. Кто хочет стать депутатом.