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По итогам 24-го тура РФПЛ победу одержали клиенты БК «Лига Ставок»
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По итогам 24-го тура РФПЛ победу одержали клиенты БК «Лига Ставок» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В понедельник в офисе Российской футбольной Премьер-Лиги состоялась традиционная пресс-конференция по итогам очередного тура. Первые лица РФПЛ и БК «Лига Ставок» подвели итоги прошедших матчей и прокомментировали главные события заключительной части сезона.
По словам заместителя генерального директора БК «Лига Ставок» Александра Егорова, 24-й тур РФПЛ стал прибыльным для клиентов компании. «Сумма выплат превысила сумму ставок на 5,12%, — отметил он. — Самым доходным для клиентов БК „Лига Ставок“ стал матч „Ростова“ и ЦСКА, где сыграло 75% ставок». В этом туре сыграло пари с невероятным коэффициентом 108! Клиент, поставивший на то, что «Локомотив» забьёт первый гол, но в итоге проиграет «Амкару», сорвал куш в 324 300 рублей.
Сразу несколькими важными нововведениями поделился президент РФПЛ Сергей Прядкин. Он отметил, что уже со следующего сезона Лига получит мячи ярко-оранжевой раскраски, которые будет идеально видно на заснеженном газоне. Также президент РФПЛ прошёлся по качеству полей на стадионах: «Если за десять дней до начала матча комиссия признает покрытие непригодным для игры, встреча будет перенесена на другую арену».
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о первом тестовом матче на обновлённой арене в Екатеринбурге. «На встрече „Урала“ с „Рубином“ собралась внушительная аудитория: 18 тысяч зрителей, — отметил он. — На следующем матче „Урал“ — »Спартак» ждём в Екатеринбурге аншлага, 35 тысяч болельщиков». Также Александр Мейтин похвалил организацию выхода зрителей со стадиона. Многотысячная толпа покинула арену за четыре минуты! Спортивный директор РФПЛ Александр Пышкин рассказал о том, что в следующем, 25-м туре обойдётся без переносов. Все команды сыграют на своих домашних стадионах.
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