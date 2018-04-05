По итогам 24-го тура РФПЛ победу одержали клиенты БК «Лига Ставок»

В понедельник в офисе Российской футбольной Премьер-Лиги состоялась традиционная пресс-конференция по итогам очередного тура. Первые лица РФПЛ и БК «Лига Ставок» подвели итоги прошедших матчей и прокомментировали главные события заключительной части сезона.

По словам заместителя генерального директора БК «Лига Ставок» Александра Егорова, 24-й тур РФПЛ стал прибыльным для клиентов компании. «Сумма выплат превысила сумму ставок на 5,12%, — отметил он. — Самым доходным для клиентов БК „Лига Ставок“ стал матч „Ростова“ и ЦСКА, где сыграло 75% ставок». В этом туре сыграло пари с невероятным коэффициентом 108! Клиент, поставивший на то, что «Локомотив» забьёт первый гол, но в итоге проиграет «Амкару», сорвал куш в 324 300 рублей.

Сразу несколькими важными нововведениями поделился президент РФПЛ Сергей Прядкин . Он отметил, что уже со следующего сезона Лига получит мячи ярко-оранжевой раскраски, которые будет идеально видно на заснеженном газоне. Также президент РФПЛ прошёлся по качеству полей на стадионах: «Если за десять дней до начала матча комиссия признает покрытие непригодным для игры, встреча будет перенесена на другую арену».