Тольяттинские депутаты написали обращение в Минспорт по вопросу исключения «Лады» из КХЛ

29 марта совет директоров КХЛ принял решение не включать «Ладу» в состав участников турнира в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка. По этим показателям «Лада» заняла предпоследнее место в лиге, при этом непосредственно по спортивным результатам клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ оказался на 13-м месте Восточной конференции из 14 команд.

Также в обращении отмечается и тот факт, что в команде была создана необходимая инфраструктура, а для детской хоккейной школы построен физкультурно-спортивный комплекс с крытым льдом «Труд».

Председатель Думы городского округа Тольятти Дмитрий Михель отметил, что депутаты ходатайствуют о включении «Лады» в КХЛ в связи с тем, что хоккей в городе с населением 700 тысяч человек выполняет важную социальную функцию.

В 2010 году «Лада» уже исключалась из КХЛ, продолжив выступления в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а в сезоне-2014/15 клуб вновь вернулся в КХЛ.