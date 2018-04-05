В Челябинской области назвали лучших аграриев

Высокие награды российского и регионального уровня вручены лучшим труженикам агропромышленного комплекса Челябинской области 5 апреля на областном агрономическом совещании по подготовке к сезонным сельскохозяйственным работам. Вручая награды за выдающиеся трудовые заслуги, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков отметил высокий профессионализм и особый вклад в развитие сельского хозяйства региона всех награждаемых.

Медалью имени Терентия Семеновича Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства» награжден глава крестьянского фермерского хозяйства из Чебаркульского района Николай Шаманин.

Звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России» удостоен генеральный директор ООО «Боровое» Брединского района Сергей Генов.

Почетными грамотами министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждены главный бухгалтер Сосновской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Галина Зонова и заведующий автогаража СПК «Сарафаново» Виктор Роменских.

Благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации отмечена специалист по кадрам Сосновской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Марина Чекалина.

Благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе награжден директор Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» Константин Болдырев.

Почетные грамоты губернатора Челябинской области вручены сотрудникам станции агрохимической службы «Карталинская»: ведущему агрохимику Людмиле Двоеглазовой и начальнику отдела аналитических исследований Раиле Ишкаевой.

Благодарностью губернатора Челябинской области награждена фермер из Красноармейского района, директор ООО «Вега-М» Ольга Пестрикова.

Звания «Заслуженный фермер», учрежденного Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, удостоены индивидуальный предприниматель Владимир Шмидт и глава фермерского хозяйства Игорь Шнуряев из Октябрьского района. На торжественной церемонии им были вручены медали «Заслуженный фермер».