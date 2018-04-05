«Спортмастер» поддержал проект «Мини-футбол — в школу»

На протяжении двух минувших сезонов в числе официальных партнеров проекта «Мини-футбол — в школу» была компания «Спортмастер». Совместно с АМФР реализовывалась программа по поддержке городских финалов Общероссийских соревнований. В первый год сотрудничества было охвачено 10 городов страны, затем перечень был увеличен до 15-ти: Казань, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Пятигорск, Ставрополь, Челябинск, Томск, Сочи, Краснодар, Тюмень.

В каждом из них юношам и девушкам от 10 до 18 лет, добравшимся до городских финалов проекта «Мини-футбол — в школу», компания «Спортмастер» вручала специальные кубки, а также подарочные карты и купоны на скидку в магазинах компании.

"Могу поделиться впечатлениями из Красноярска, когда я беседовал с тренерами, и они говорили: «Когда к нам такое внимание, то и работать хочется еще лучше» — говорит председатель МРО «Сибирь» Владимир Евтушенко. — Наверно, этим очень многое сказано, как и горящими глазами детей. Ассоциация мини-футбола вместе с партнерами проделывает огромную работу…"

"Я всесторонне поддерживаю это направление деятельности АМФР, которое популяризирует мини-футбол даже в самых маленьких населенных пунктах — выражает свое мнение заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Пятигорск Евгений Лысенко. — И, безусловно, поддержка такого крупного бренда как «Спортмастер» пойдет только на пользу. Это очень важное направление для всей нашей страны".

"Соревнования проходят очень хорошо — делится впечатлениями Самир Бабаев, игрок ставропольской школы №5. — Мы всегда очень ждем этих игр и много к ним готовимся. Ну а призы вообще всем нравятся!"

Итоги двух лет сотрудничества подвел управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов : «Итоги нашей работы с Ассоциацией мини-футбола весьма позитивные. Если сравнивать с предыдущим сезоном, то территориальный охват увеличился с 10 до 15 городов. В 2017 году участниками проекта стали учащиеся уже более чем 1600 школ. „Спортмастер“ заинтересован в том, чтобы все большее количество детей занималось спортом, поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и будем двигаться дальше. Для компании „Спортмастер“ этот проект очень важен. Я вижу, как у мальчишек и девчонок, играющих в футбол, горят глаза. И сегодня, перед чемпионатом мира по футболу хочется, чтобы как можно больше детей увлекалось футболом, росли смелыми, здоровыми, понимающими, что это важно для их жизни. Они учатся жить, и спорт им в этом помогает. А „Спортмастер“ старается сделать все, чтобы спорт был доступен всем».

В проекте «Мини-футбол — в школу» участвуют юноши и девушки в четырех возрастных группах, которые не являются учащимися детско-юношеских спортивных школ.

В 2005 году в проекте приняли участие 2500 школьников из 6 субъектов федерации, а в сезоне 2012/13 проект впервые преодолел отметку в 1 миллион детей ежегодно. В дальнейшем этот показатель неуклонно рос, и предыдущий сезон проекта охватил 12 110 школ из 84 субъектов РФ — 1 373 727 школьников со всей страны. Еще один важный показатель был установлен на 13-м Всероссийском финале: в нем выступило 1152 участника из 96 сильнейших команд, этот показатель официально занесен в Книгу рекордов России.

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