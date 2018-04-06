Ещё
Елена Жарова избрана новым председателем Общественной палаты Балашихи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елена Жарова избрана новым председателем Общественной палаты Балашихи 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Елену Жарову выбрали новым председателем Общественной палаты Балашихи на пленарном заседании, которое прошло в многофункциональном центре городского округа. За нее проголосовало 36 из 37 членов палаты, присутствующих на заседании.
Я была заместителем председателя Общественной палаты Балашихи. Принимала активное участие в ее работе. Наша палата всегда была в лидерах в Московской области. После своего избрания на должность председателя не собираюсь кардинально менять направление работы, буду поддерживать высокий уровень
— Елена Жарова.
Елена Жарова входит в Общественную палату Балашихи с 2015 года. С 2017 года — занимает должность заместителя председателя. Она курировала вопросы, связанные с национальной политикой, взаимодействием с национальными культурными автономиями, религиозными организациями.
Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль поздравил Елену Жарову с избранием на должность председателя Общественной палаты Балашихи: «Елена Михайловна, вас поддержали единогласно. Много работы предстоит. Желаю вам терпения, сил. Тем очень много, администрация городского округа будет активно вас поддерживать. Я надеюсь на активную работу, взаимную поддержку».
Бывший председатель Общественной палаты Лариса Евтушенко поблагодарила коллег за совместную работу и вручила жителям Балашихи почетные грамоты за взаимодействие в работе по развитию институтов гражданского общества.
Я написала заявление о снятии полномочий председателя Общественной палаты. Я проработала прошлый созыв — три года, сейчас почти год. Вместе с вами сделано очень много добрых, полезных дел на благо Балашихи и наших жителей. Я хочу всех вас за это поблагодарить. В дальнейшем я планирую заниматься вопросами экологии
— Лариса Евтушенко.
Представитель Общественной палаты Московской области Николай Плиско наградил Ларису Евтушенко почетной грамотой. Она была членом Общественной палаты Балашихи с 2012 года, а с 2015 года занимала должность председателя.
В ходе пленарного заседания заместителем председателя Общественной палаты Балашихи избрали президента Балашихинской
торгово-промышленной
палаты, почетного гражданина городского округа Анатолия Шестакова. Общественная палата Балашихи была образована в 2010 года. Сейчас в нее входит 45 человек.
360tv.ru: последние новости
НЛО погнался за пассажирским самолетом над Эгейским морем. Видео Полиция нравов может появиться в России на период ЧМ‐2018 Глава Ирландии помиловал осужденного спустя 136 лет после повешения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин испугал поклонников фото из больницы8
Макгрегор сдался полиции6
Ягудин с женой попали в больницу1
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА48
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»309
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение