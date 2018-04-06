Елена Жарова избрана новым председателем Общественной палаты Балашихи

Елену Жарову выбрали новым председателем Общественной палаты Балашихи на пленарном заседании, которое прошло в многофункциональном центре городского округа. За нее проголосовало 36 из 37 членов палаты, присутствующих на заседании.

Я была заместителем председателя Общественной палаты Балашихи. Принимала активное участие в ее работе. Наша палата всегда была в лидерах в Московской области. После своего избрания на должность председателя не собираюсь кардинально менять направление работы, буду поддерживать высокий уровень

— Елена Жарова.

Елена Жарова входит в Общественную палату Балашихи с 2015 года. С 2017 года — занимает должность заместителя председателя. Она курировала вопросы, связанные с национальной политикой, взаимодействием с национальными культурными автономиями, религиозными организациями.

Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль поздравил Елену Жарову с избранием на должность председателя Общественной палаты Балашихи: «Елена Михайловна, вас поддержали единогласно. Много работы предстоит. Желаю вам терпения, сил. Тем очень много, администрация городского округа будет активно вас поддерживать. Я надеюсь на активную работу, взаимную поддержку».

Бывший председатель Общественной палаты Лариса Евтушенко поблагодарила коллег за совместную работу и вручила жителям Балашихи почетные грамоты за взаимодействие в работе по развитию институтов гражданского общества.

Я написала заявление о снятии полномочий председателя Общественной палаты. Я проработала прошлый созыв — три года, сейчас почти год. Вместе с вами сделано очень много добрых, полезных дел на благо Балашихи и наших жителей. Я хочу всех вас за это поблагодарить. В дальнейшем я планирую заниматься вопросами экологии

— Лариса Евтушенко.

Представитель Общественной палаты Московской области Николай Плиско наградил Ларису Евтушенко почетной грамотой. Она была членом Общественной палаты Балашихи с 2012 года, а с 2015 года занимала должность председателя.

В ходе пленарного заседания заместителем председателя Общественной палаты Балашихи избрали президента Балашихинской

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