Унижение Гвардьолы, правда о стрельбе Кокорина и история об изнасиловании Корбут

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 5 апреля.

Игоре Акинфееве. БИТВА. ЦСКА в Лондоне 12 лет спустя. Тот же стадион, тот же вратарь, те же защитники Сегодня, 4 апреля, «Арсенал» в рамках 1/4 финала Лиги Европы примет ЦСКА. Эта первая встреча команд, ответная состоится в следующий четверг, 12 апреля. Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР рассказывает о связи времен, матче ЦСКА 12-летней давности, Валерии Газзаеве

ИСТОРИЯ. «Я не встречался с ним!» Как болельщика ЦСКА подозревали в отравлении Литвиненко 1 ноября 2006 года в Лондоне состоялся матч группового турнира Лиги чемпионов «Арсенал» — ЦСКА. Английская команда создала множество голевых моментов, но встреча завершилась вничью — 0:0. В этот же день, по версии Скотланд-Ярда, в столице Великобритании полонием-2010 был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. «СЭ» разыскал человека, который поехал на футбол, а оказался фигурантом громкой истории.

УНИЖЕНИЕ. Салах: гол, пас и травма. Как Клопп разгромил Гвардьолу Юрген Клопп разнес Пепа Гвардьолу и его «Манчестер Сити», а египтянин забил сам, отдал шикарную голевую передачу, но покинул поле из-за травмы. Правда, она оказалась несерьезной, и Салах должен приехать на ЧМ в Россию, где ему предстоит сыграть с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией.

ВОПРОС. Гвардьола: гений или мошенник? Крупное поражение «Манчестер Сити» на «Энфилде» реанимировало забытую дискуссию о каталонском тренере: Пеп слишком много тратит, но добивается результата не всегда. Особенно в Лиге чемпионов.

РЕЧЬ. «Кокорину завидуют». Чочиев — о стрельбе на свадьбе и больших контрактах Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев после матча со "Спартаком" в Кубке России (1:3) объяснил «СЭ», почему на стороне красно-белых была удача и защитил своего друга Александра Кокорина , который попал в скандальную историю после стрельбы на свадьбе друга.

ЗАГАДКА. Кому была нужна правда от Ольги Корбут ? Легенда советской гимнастики, четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут в студии телепрограммы «Пусть говорят» призналась, что перед Играми-1972 в Мюнхене ее в 16-летнем возрасте изнасиловал тренер Ренальд Кныш. Верить ли этому заявлению?

ТИШИНА. «Амкару» игнор. РФС и РФПЛ не отвечают на письма из Перми «Амкар» послал письма в РФПЛ и РФС с просьбой направить повторную комиссию для проверки состояния поля. Адресаты обращения — и.о. президента РФС Александр Алаев и исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан . Но футбольные менеджеры игнорируют пермяков.

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