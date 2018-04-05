Футболисты «Торпедо» — в СИЗО

По приглашению администрации владимирского следственного изолятора № 1 в учреждении побывали капитан владимирского «Торпедо» Иван Каратыгин и вице-капитан «черно-белых» Сергей Шалин . Визит был приурочен к предстоящему чемпионату мира ФИФА 2018, который пройдет в России.

Гости сначала пообщались с сотрудниками СИЗО-1, а затем — с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения. Встреча со знаменитыми владимирскими спортсменами вызвала большой интерес, ведь и среди сотрудников, и среди осужденных немало любителей футбола и болельщиков «Торпедо-Владимир».

Иван Каратыгин и Сергей Шалин рассказали об истории возникновения, развитии и игроках ФК «Торпедо-Владимир», о популярности этого вида спорта в России, о создании детских и юношеских футбольных секций, куда родители приводят сыновей с 7 лет.

Отдельной темой разговора стал предстоящий чемпионат мира: все хотели узнать мнение профессионалов о шансах нашей сборной. Гости с удовольствием отвечали на вопросы и даже дали несколько практических советов любителям футбола, а также выразили желание продолжать сотрудничество.