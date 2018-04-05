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«Крылья Советов-2» провели два контрольных матча на «Металлурге»
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«Крылья Советов-2» провели два контрольных матча на «Металлурге» 

Волга Ньюс 1 час назад
В первой встрече, на которую тренерский штаб выставил смешанный состав, «КС-2» победили 1:0. Решающий гол в первом тайме забил форвард Егор Рыжов.
Во втором поединке состав самарцев был более усиленным. К привычным фамилиям добавился полузащитник основной команды Святослав Георгиевский. В результате во втором матче было много острых обоюдных моментов и борьбы на поле, но счет так и не был открыт. В концовке матча арбитр назначил пенальти в ворота «КС-2», но голкипер Егор Любаков отразил этот удар. Итог — 0:0.
На игре присутствовал главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, который наблюдал за ходом обеих встреч, сообщает официальный сайт клуба.
Состав «КС-2» на матч с «Химиком»: Бельтюков, Давыдов, Вольнов, Верхунов, Богомолов, Ежов, Шамаев, Дмитрюк, Рыжов, Киселев (Босов, 46'), Косарев, (Мусин, 46'). Состав «КС-2» на матч с «Торпедо»: Любаков, Тихонов, Масальский, Нестеров, Соколов, Бурюкин (Киселев, 46'), Кудряшов, Смирнов (Косарев, 46'), Киреев, Георгиевский, Визнович.
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