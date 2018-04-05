Экстремалы совершили прорыв

В спортивном комплексе «Олимпийский» в одиннадцатый раз состоялся международный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2018».

В преддверии фестиваля «Прорыв-2018» состоялась ежегодная международная акция «Мототерапия» — шоу по фристайл-мотокроссу для людей с ограниченными возможностями. В этом году в акции участвовали более 100 детей.

Всемирно известные спортсмены Джош Шиен (Австралия), Така Хигашино (Япония), Ванни Оддера (Италия), Алексей Колесников , Алексей Айсин, Михаил и Владимир Ярыгины , Николай Иванков, Аркадий Цареградцев , Максим Твардовский и многие другие устроили показательное выступление, после чего маленькие зрители смогли покататься на мотоциклах со звездами мотоспорта, сфотографироваться и взять у них автографы.

Главной целью проекта является привлечение внимания к вопросу социализации людей с ограниченными возможностями, помочь детям с серьезными заболеваниями поверить в свои силы. Идеологом «Мототерапии» выступает итальянский FMX-райдер Ванни Оддера, который устраивает отдельные шоу и катание на мотоциклах специально для инвалидов. Сеансы «Мототерапии» стали частью многих международных соревнований по мотофристайлу, в Москве мероприятие проходит с 2014 года.

Традиционно на площадке «Олимпийского» в рамках фестиваля «Прорыв» собрались лучшие райдеры планеты, которые продемонстрировали свое мастерство в мотофристайле, дрифтинге, bmx, фристайле на снегоходе, роллерспорте и других дисциплинах.

— В «Олимпийском» на специально подготовленных трассах сильнейшие райдеры мира показали свои лучшие зрелищные трюки. Популяризация экстремальных видов спорта необходима — чем больше дисциплин, тем больше людей, вовлеченных в спортивную жизнь города, — отметил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев

Специально для фестиваля построили сверхсложную, не имеющую аналогов трассу с трамплинами, множеством рамп, конструкций и разнообразных препятствий, которые заняли большую часть арены. Впечатляющее техническое оснащение, спецэффекты, художественный свет и видеопроекция создали атмосферу полного погружения в шоу.

Зрители фестиваля стали свидетелями головокружительных полетов, виртуозных прыжков и фантастических трюков. Британский каскадер и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Терри Грант , выполнявший виражи в фильмах «Миссия невыполнима», продемонстрировал мастерство управления своим автомобилем и проехал сложнейшую трассу на двух колесах. Колтон Саттерфилд, многократный триумфатор X-games, представил сильнейшую в мире американскую школу биг-эйра (прыжки с большого трамплина, сопровождающиеся в полете различными трюками. — «ВМ»). Японский райдер Така Хигашино выступил с технически насыщенной программой по мотофристайлу. А легенда экстремального спорта Хит Фрисби выполнил грандиозные прыжки на багги.

Российские дрифтеры Максим Твардовский и Аркадий Цареградцев из команды Fail Crew привезли в «Олимпийский» два автомобиля, собранных специально для нового сезона, и продемонстрировали на них свое мастерство. Участники команды Legend Stunt Team Марат Канкадзе , Юрий Верховников и Григорий Талдыкин показали трюки на мотоциклах и квадроциклах.

Более 16 тысяч человек посетили «Прорыв-2018». Пилотажная группа «Каскад», состоящая из действующих сотрудников ДПС ГИБДД Москвы, продемонстрировала специальную программу: езду на двух колесах на патрульных автомобилях, синхронную езду на мотоциклах с элементами циркового искусства, стантрайдинг и дрифт. В фестивале приняли участие стронгмены, связав себя ремнями с двумя рвущимися в разные стороны спорткарами, они удерживали их на время, а также тянули 2,5-тонный Dodge RAM со зрителями. На мероприятии выступили рок-группа Zdob si Zdub и рэпер Скруджи.

Организаторы фестиваля «Прорыв» стремятся каждый год повышать уровень проекта, включают в программу новые захватывающие номера и приглашают новых звезд, как, например, Джоша Шихана . Невероятный трюк Шихана — двойное сальто на мотоцикле — исполняют всего два человека в мире. Все это делает Москву центром проведения одного из лучших современных экстремальных мероприятий в мире. Раз в году Москва становится площадкой, которая объединяет самых лучших райдеров планеты.