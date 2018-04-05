«Ротор-Волгоград» возрождается и собирается вернуться в РФПЛ 

«Ротор-Волгоград» начал сезон 2017/18 с одной победы в одиннадцати стартовых турах. Естественно, что к этому моменту команда Валерия Есипова оказалась на последней строчке в турнирной таблице. В дальнейшем волгоградцы сумели одержать даже в два раза больше побед, но к двадцатому игровому дню уже прочно расположились не «дне» таблицы. Посмотрев на последние сезоны в ФНЛ, можно было сделать вывод, что «Ротор» или «утонет» окончательно, как это было с «Нефтехимиком», либо сможет выбраться и даже добраться до середины турнирной таблицы подобно «Балтике». Второй путь предполагает «прилив» финансовых средств, что и произошло с волгоградским клубом.
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В конце октября в команду пришёл Сергей Павлов, специалист по выводу команд в РФПЛ. За свою почти сорокалетнюю карьеру Сергей Александрович успел поработать с девятью различными клубами в качестве главного тренера и в роли помощника в сборной России и "Спартаке". Его приход в Волгоград вдохнул в команду жизни лишь на одну игру, а затем последовали шесть неудач. Зимой Павлов заметно перетряхнул команду. Расставшись с шестью футболистами, «Ротор» пополнился одиннадцатью. Теоретически, болельщики могли придти на футбол в марте и не узнать свою команду, которая полностью обновила стартовый состав. Однако приходить оказалось некуда. Стадион "Зенит" не был допущен до проведения матчей ФНЛ, поэтому волгоградцам пришлось две домашние мартовские встречи проводить в Астрахани. 300 зрителей стали свидетелями побед обновлённого «Ротора-Волгограда» над «Тамбовом» и «Спартаком-2».
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Возвращаясь к новобранцам, стоит выделить Алексея Ребко, который оказался в «Роторе-Волгограде» после начала перестройки в московском «Арарате». Добавим к нему голкипера Николая Заболотного из "Урала", а также имеющих опыт выступления в РФПЛ Сергея Кузнецова, Хызыра Аппаева, Руслана Абазова, Александра Друзина и Никиту Бурмистрова и слова Павлова о мощном составе не покажутся бравадой: «Атака у нас довольно-таки мощная. Думаю, что одна из лучших в лиге». Кроме того, в том же интервью перед началом второй части сезона Сергей Александрович заявил: «Нам по силам обыграть любую команду в этой лиге, и мы не уступаем никому. А то количество очков, которое необходимо набрать команде вполне реально. 39 очков будет разыгрываться, из них нам необходимо набрать 25. Это вполне посильно».
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План своего наставника волгоградские футболисты начали выполнять со стартовых мартовских туров. Двенадцать очков из пятнадцати возможных. Даже чуть с опережением, учитывая, что был обыгран красноярский «Енисей» и немного не получилось взять очки у «Балтики». Кроме того, помогли конкуренты, которые за пять проведённых игр позволили «Ротору-Волгограду» не только подняться со дна турнирной таблицы, но и выйти из зоны вылета. Так же отметим внимание к игре в обороне. За пять проведённых матчей подопечные Павлова пропустили всего один мяч. Да и результаты матчей достаточно забавны. Пять матчей, пять голов, четыре победы, одно поражение, 1:0 во всех играх. За 25 проведённых туров 2017 года клуб также одержал четыре победы.
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Резкий взлёт «Ротора» объясняется тем, что в Волгограде летом пройдут матчи мирового первенства и в клуб вложили финансовые средства. Новый стадион уже почти готов и нельзя ему простаивать в дальнейшем. На днях в российских СМИ появилась информация, что в клубе уже ведут переговоры с агентами игроков, представляющих команды-лидеры ФНЛ. На будущий год перед «Ротором» будет поставлена задача побороться за выход в РФПЛ. Хочется в это верить, не случайно в тексте присутствуют фотографии времён волгоградского клуба из девяностых, когда команда дважды становилась серебряным и выигрывала бронзовые медали высшей лиги, а также боролась с "Манчестер Юнайтед" в еврокубках. Для начала необходимо всего немного — сохранить прописку в ФНЛ в этом сезоне.