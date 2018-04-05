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Норвегия планирует усовершенствовать всемирное семенохранилище
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Норвегия планирует усовершенствовать всемирное семенохранилище 

360tv.ru 1 час назад
Власти Норвегии планируют усовершенствовать всемирное семенохранилище на острове Шпицберген. Для того, чтобы защитить страну от последствий глобального потепления, необходимо будет потратить 13 миллионов долларов. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на Совет по туризму Норвегии Visit Norway.
Семенохранилище, построенное в 2006 году, представляет собой тоннель на глубине 120 метров. Оно рассчитано на 2,5 миллиарда семян. В настоящее время в нем при постоянной температуре -18°C хранится более одного миллиона образцов семян, которые представляют 5 978 видов сельскохозкультур из разных стран.
По данным сайта «Утро.ру», правительство Норвегии приняло решение о модернизации после того, как в прошлом году возник риск затопления хранилища
из-за  таяния вечной мерзлоты.
Согласно плану, в семенохранилище проведут новый тоннель и построят служебное здание для размещения аварийных мощностей и холодильных установок.
В Норвегии появится первый в мире отель, работающий на электричестве от солнечных батарей. Отель Svart построят на севере страны у подножия ледника Свартисен за Полярным кругом. На его крыше будут размещаться солнечные панели для выработки электроэнергии.
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