Сватковский объяснил участие бюджетников в подготовке нижегородского стадиона к открытию

И. о. заместителя губернатора Нижегородской области, руководитель регионального оперативного штаба по подготовке к чемпионату мира по футболу Дмитрий Сватковский прокомментировал письмо областного министерства спорта к главам муниципалитетов о направлении бюджетников на подготовку нижегородского стадиона к открытию.

В интернет была выложена копия письма, подписанного министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым , к главам муниципальных районов и городских округов с просьбой направить сотрудников физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и других учреждения физкультуры и спорта (10 человек) в Нижний Новгорода для завершения строительно-хозяйственных работ на стадионе в период с 6 по 14 апреля включительно.

Как поясняется в документе, открытие стадиона состоится 15 апреля, но уровень подготовки стадиона к нему требует привлечения дополнительной рабочей силы. В министерстве пообещали предоставить сотрудникам трехразовое питание, спецодежду, рабочий инструмент и по необходимости жилье. Главам каких муниципалитетов направлено такое письмо, в выложенных в интернет материалах не уточняется.

Как заверил Дмитрий Сватковский, все работы по подготовке стадиона к тестовым матчам идут в соответствии с утвержденными графиками, в том числе, ведется работа по набору персонала в эксплуатирующую организацию стадиона.

«Не исключено, что сотрудники ФОКов из городов и районов Нижегородской области, которые уже имеют хороший опыт обслуживания спортивного оборудования и содержания спортивных объектов, могут быть привлечены к эксплуатации стадиона в будущем. Конечно, если у них будет такое желание. В любом случае их участие в подготовке тестовых матчей на новом стадионе принесет неоценимый опыт для работы на местах», — сказал и. о. замгубернатора.

Сватковский добавил, что 14 апреля, в преддверии первого тестового матча, для журналистов планируется провести пресс-тур, чтобы любой желающий мог убедиться в готовности арены.

Как сообщалось ранее, 23 марта 2018 года власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона в Нижнем Новгороде, построенного к чемпионату мира по футболу.