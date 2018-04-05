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«Лукойл» может войти в состав учредителей оператора сочинского этапа «Формулы-1»
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«Лукойл» может войти в состав учредителей оператора сочинского этапа «Формулы-1» 

Rambler News Service 1 час назад
Нефтяная компания «Лукойл» может стать соучредителем АНО «Росгонки», оператора российского этапа Гран-при «Формулы-1», рассказал RNS официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака, возглавляющего оргкомитет по подготовке сочинского этапа «Формулы-1», Илья Джус.
«Мы обсуждаем этот вопрос, в том числе с «Лукойлом», это связано, в том числе, с корпоративными процедурами у публичных компаний. Эта тема обсуждается», — сказал он RNS.
По его словам, организация изначально была задумана как открытая для новых учредителей.
«Логика создания этой организации такова, что основные спонсоры и партнеры автодрома и Гран-при могут войти в состав учредителей «Росгонок» и влиять на оперативное управление компанией через определенные корпоративные процедуры, в частности, номинируя своих представителей в наблюдательный совет. Мы к этому готовы и ждем решений», — отметил Джус.
В пресс-службе компании отказались от комментариев.
«Мы являемся партнерами, спонсорами (российского этапа. — RNS) «Формулы-1», а в учредителях — нет. Планы мы не комментируем», — сообщил представитель «Лукойла»
АНО «Росгонки» создано в декабре 2017 года. В данный момент учредителями организации являются титульный спонсор российского этапа «Формулы-1», банковская группа ВТБ, бывший оператор российского этапа гоночной серии и владелец трассы «Сочи Автодром», НАО «Центр Омега» и Российская автомобильная федерация (РАФ).
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