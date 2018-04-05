«Лукойл» может войти в состав учредителей оператора сочинского этапа «Формулы-1»

«Мы обсуждаем этот вопрос, в том числе с «Лукойлом», это связано, в том числе, с корпоративными процедурами у публичных компаний. Эта тема обсуждается», — сказал он RNS.

По его словам, организация изначально была задумана как открытая для новых учредителей.

«Логика создания этой организации такова, что основные спонсоры и партнеры автодрома и Гран-при могут войти в состав учредителей «Росгонок» и влиять на оперативное управление компанией через определенные корпоративные процедуры, в частности, номинируя своих представителей в наблюдательный совет. Мы к этому готовы и ждем решений», — отметил Джус.

В пресс-службе компании отказались от комментариев.

«Мы являемся партнерами, спонсорами (российского этапа. — RNS) «Формулы-1», а в учредителях — нет. Планы мы не комментируем», — сообщил представитель «Лукойла»