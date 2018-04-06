Ещё
Канал замазал «слишком откровенные» соски волчицы на эмблеме футбольного клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канал замазал «слишком откровенные» соски волчицы на эмблеме футбольного клуба 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Государственный телеканал «Голос Исламской Республики Иран» в репортаже о победе «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов замазал сосцы волчицы на эмблеме футбольного клуба «Рома», проигравшего сине-гранатовым. На это обратили внимание зрители, в частности, проживающий в Дании спортивный журналист Мехти Ростумпур. Он разместил скриншот в своем Telegram-канале.
«Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы», — иронизирует Мехти Ростумпур.
Изображение Капитолийской волчицы, вскармливающей двух младенцев, Ромула и Рема, братьев-основателей Рима, показалось третьему национальному каналу слишком откровенным, поэтому его отредактировали. Фанатам «Ромы» и обычным зрителям рвение канала показалось излишним, пишет «Русская служба Би-би-си».
«Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!» — возмутился один из пользователей Twitter. Ему тут же парировали: «Видимо, решили, что мы тут же займемся рукоблудием».
В итальянском клубе с юмором отнеслись к иранской цензуре. Авторы официального англоязычного аккаунта «Ромы» пошутили, что если кто-то не любит команду из-за обнаженных сосков на эмблеме клуба, то теперь обязательно полюбят.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать запрещенные препараты3
Ягудин с женой попали в больницу22
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Просто выйди и сразись с Хабибом»1
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение