Канал замазал «слишком откровенные» соски волчицы на эмблеме футбольного клуба

Государственный телеканал «Голос Исламской Республики Иран» в репортаже о победе «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов замазал сосцы волчицы на эмблеме футбольного клуба «Рома», проигравшего сине-гранатовым. На это обратили внимание зрители, в частности, проживающий в Дании спортивный журналист Мехти Ростумпур. Он разместил скриншот в своем Telegram-канале.

«Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы», — иронизирует Мехти Ростумпур.

Изображение Капитолийской волчицы, вскармливающей двух младенцев, Ромула и Рема, братьев-основателей Рима, показалось третьему национальному каналу слишком откровенным, поэтому его отредактировали. Фанатам «Ромы» и обычным зрителям рвение канала показалось излишним, пишет «Русская служба Би-би-си»

«Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!» — возмутился один из пользователей Twitter. Ему тут же парировали: «Видимо, решили, что мы тут же займемся рукоблудием».

В итальянском клубе с юмором отнеслись к иранской цензуре. Авторы официального англоязычного аккаунта «Ромы» пошутили, что если кто-то не любит команду из-за обнаженных сосков на эмблеме клуба, то теперь обязательно полюбят.