В Минпромторге России состоялось заседание Совета женщин 

3 апреля 2018 г. под председательством Заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадыровой состоялось заседание Совета женщин при Минпромторге России.
Гостем заседания стала член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.
Она рассказала участникам мероприятия о всероссийском проекте «Сохраним жизнь Маме!» по профилактике рака молочной железы среди женщин в России. Его целью является привлечение внимания общества к этому онкологическому заболеванию и информирование женщин о современных методах диагностики, позволяющих выявить рак молочной железы на ранней стадии. Членами Совета женщин было принято решение подготовить предложения по организации и проведению мероприятий проекта «Сохраним жизнь Маме!» в подведомственных Минпромторгу России организациях и промышленных предприятиях страны в 2018 году.
В повестку заседания также вошел вопрос о формировании плана работы Совета женщин на 2018 год, который включил в себя проведение мониторинга положения женщин в организациях промышленности, реализация информационной поддержки женщин-руководителей промышленных предприятий, организация профориентационных мероприятий для молодежи.
Отдельно члены Совета женщин обсудили участие в работе второго Евразийского женского форума, который пройдет 20-21 сентября 2018 г в Санкт-Петербурге. Минпромторг России планирует принять участие в работе дискуссионных площадок Форума, посвященных вопросам расширения экономических прав женщин, роста их предпринимательского потенциала, участия в развитии отечественной промышленности, инноваций и технологий. Кроме того, 19 сентября 2018 г., в нулевой день Форума, планируется проведение расширенного заседания Совета женщин при Минпромторге России.
Справочно: Сайт второго Евразийского женского форума: www.eawf.ru.