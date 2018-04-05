В Минпромторге России состоялось заседание Совета женщин

3 апреля 2018 г. под председательством Заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадыровой состоялось заседание Совета женщин при Минпромторге России

Она рассказала участникам мероприятия о всероссийском проекте «Сохраним жизнь Маме!» по профилактике рака молочной железы среди женщин в России. Его целью является привлечение внимания общества к этому онкологическому заболеванию и информирование женщин о современных методах диагностики, позволяющих выявить рак молочной железы на ранней стадии. Членами Совета женщин было принято решение подготовить предложения по организации и проведению мероприятий проекта «Сохраним жизнь Маме!» в подведомственных Минпромторгу России организациях и промышленных предприятиях страны в 2018 году.

В повестку заседания также вошел вопрос о формировании плана работы Совета женщин на 2018 год, который включил в себя проведение мониторинга положения женщин в организациях промышленности, реализация информационной поддержки женщин-руководителей промышленных предприятий, организация профориентационных мероприятий для молодежи.

Отдельно члены Совета женщин обсудили участие в работе второго Евразийского женского форума, который пройдет 20-21 сентября 2018 г в Санкт-Петербурге. Минпромторг России планирует принять участие в работе дискуссионных площадок Форума, посвященных вопросам расширения экономических прав женщин, роста их предпринимательского потенциала, участия в развитии отечественной промышленности, инноваций и технологий. Кроме того, 19 сентября 2018 г., в нулевой день Форума, планируется проведение расширенного заседания Совета женщин при Минпромторге России.

Справочно: Сайт второго Евразийского женского форума: www.eawf.ru.