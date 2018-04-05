«Атлетико» — «Спортинг»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В Мадриде проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Спортингом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

05 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).

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