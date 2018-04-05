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«Атлетико» — «Спортинг»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Атлетико» — «Спортинг»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Мадриде проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Спортингом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Атлетико М  Спортинг Л  Облак Ян • Хуанфран Торрес • Савич СтефанГодин Диего • Лукас Франсуа • Корреа АнхельГаби Фернандес • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Коста Диего • Гризманн Антуан
Запасные: Торрес ФернандоГамейро Кевин • Вернер Аксель • Томас Тейе • Antonio Montoro Rodriguez • Олабе Роберто • Витоло Виктор
Патрисиу Руй • Пиччини Кристиано • Матьё Жереми • Коатес Себастьян • Коэнтрау Фабиу • Карвалью ВилльямБатталья Родриго • Желсон Мартиньш • Фернандеш Бруну • Руис Брайан • Дост Бас  Запасные: Монтеро Фреди • Рибейру Рубен • Сален Ромен • Пинту Андре • Ристовски СтефанАкунья Маркос • Пальинья Жоау
05 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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