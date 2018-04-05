В Мадриде проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Спортингом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Атлетико М Спортинг Л Облак Ян • Хуанфран Торрес • Савич Стефан • Годин Диего • Лукас Франсуа • Корреа Анхель • Габи Фернандес • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Коста Диего • Гризманн Антуан
Запасные: Торрес Фернандо • Гамейро Кевин • Вернер Аксель • Томас Тейе • Antonio Montoro Rodriguez • Олабе Роберто • Витоло Виктор
Патрисиу Руй • Пиччини Кристиано • Матьё Жереми • Коатес Себастьян • Коэнтрау Фабиу • Карвалью Вилльям • Батталья Родриго • Желсон Мартиньш • Фернандеш Бруну • Руис Брайан • Дост Бас Запасные: Монтеро Фреди • Рибейру Рубен • Сален Ромен • Пинту Андре • Ристовски Стефан • Акунья Маркос • Пальинья Жоау
05 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
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