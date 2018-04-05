«РБ Лейпциг» — «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В Германии проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «РБ Лейпцигом» и «Марселем».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

РБ Лейпциг

Марсель

05 апреля. Стадион «Ред Булл Арена (Лейпциг)» (Лейпциг).

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