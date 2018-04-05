В Германии проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «РБ Лейпцигом» и «Марселем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
РБ Лейпциг
Марсель
Гулач Петер • Лаймер Конрад • Конате Ибраима • Юпамекано Део • Клостерманн Лукас • Форсберг Эмиль • Демме Диего • Кейта Наби • Брума Арминду • Вернер Тимо • Огюстен Жан-Кевин
Запасные: Кампль Кевин • Кайзер Доминик • Забитцер Марсель • Поульсен Юссуф • Мвого Ивон • Шмиц Бенно • Бернардо Фернандес
Пеле Йоанн • Сакаи Хироки • Камара Бубакар • Густаво Луис • Амави Жордан • Сарр Буна • Сансон Морган • Замбо-Ангисса Андре • Окампос Лукас • Митроглу Константинос • Пайе Димитри
Запасные: Абденнур Аймен • Сертик Грегори • Бедимо Анри • Жермен Валер • Н'Джие Клинтон • Лопес Максим • Эскале Флориан
05 апреля. Стадион «Ред Булл Арена (Лейпциг)» (Лейпциг).
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