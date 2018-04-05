Профсоюзы обсудили проблемы безопасности труда

404 несчастных случая на производстве зафиксировано в минувшем году в столице. Такую цифру озвучили 5 апреля на заседании Совета Московской Федерации профсоюзов (МФП), посвященном обеспечению безопасности труда и сохранения здоровья работников.

Помимо Московской Федерации профсоюзов, в работе совета приняли участие представители правительства Москвы , Федерации независимых проф союзов России и Конфедерации промышленников и предпринимателей Москвы.

В ходе заседания были обсуждены проблемные вопросы обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников. Эти направления являются одними из ведущих в деятельности федерации профсоюзов.

По мнению участников заседания, проводимая в ряде столичных организаций работа по улучшению условий труда недостаточно эффективна.

По сведениям МФП, во вредных условиях сейчас трудятся около 800 тысяч человек. Мониторинг, который постоянно проводит техинспекция труда профсоюзов, также показывает несовершенство методики проведения спецоценки условий труда.

Тем не менее, по словам профсоюзных лидеров, есть и множество положительных примеров. Успешно реализуются принятые по инициативе профсоюзов городские законы об охране труда.

Контроль за соблюдением трудовых прав работников осуществляется в рамках специальных соглашений с прокуратурой города Москвы и с Госинспекцией труда.

По информации 29 городских отраслевых профсоюзов, в 2017 году травматизма с летальным исходом в столице не наблюдалось. За последние 5 лет в Москве на 20 процентов уменьшилось количество погибших на производстве. Для сравнения: в российских регионах в прошлом году на рабочем месте погибли 155 человек, в их числе — 31 член профсоюза.

— Работа профсоюзов по обеспечению охраны жизни, здоровья и труда работников позволила сохранить тенденции снижения производственного травматизма, — рассказали «ВМ» в пресс-центре федерации.

Также заседающих очень волновали нормативные акты, принятые в области трудового права. По их мнению, эти документы ущемляют права работников при расчете пособия по временной нетрудоспособности.