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Гомоляко: «Ак Барс» был на голову сильнее, «Трактору» не хватило большинства
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Гомоляко: «Ак Барс» был на голову сильнее, «Трактору» не хватило большинства 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко подвёл итоги серии «Ак Барс» — «Трактор», в которой со счётом 4-0 победили казанцы.
«Не сказал бы, что «Трактор» в этой серии должен был цеплять хотя бы одну игру, но надо было выигрывать в Казани, когда они в первом матче до середины третьего периода вели — 1:0. Да и во второй игре они лидировали со счётом 2:0. Конечно, хотелось бы, чтобы Челябинск выиграл хотя бы одну встречу, но «Ак Барс» был на голову сильнее. А «Трактор» не сыграл так, как с «Салаватом». Большинства не хватило, ни одной попытки не забили. Посыпались травмы. Случился целый комплекс причин», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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