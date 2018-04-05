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Меньше Месси в Лиге чемпионов бегает только Байи
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Меньше Месси в Лиге чемпионов бегает только Байи 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает предпоследнее место по среднему расстоянию, которое пробегает за минуту матча в Лиге чемпионов. В среднем за минуту Месси преодолевает дистанцию в 89,9 метра. По этому показателю из полевых игроков ему уступает только защитник ”Манчестер Юнайтед” Эрик Байи.
Самый высокий пробег в ЛЧ у Бруну Кошты из «Порту». За минуту он пробегает в среднем 143,7 метра. Среди игроков российских участников ЛЧ больше всех бегает хавбек ЦСКА Алан Дзагоев. За минуту он пробегает в среднем 129,3 метра, сообщает Neue Burcher Zeitung.
Среди нападающих меньше всех бегает Лионель Месси. В пятерку форвардов с самым низким пробегом также входят Криштиану Роналду (”Реал”), Пьер-Эмерик Обамеянг (”Боруссия”), Ромелу Лукаку (”МЮ”) и Луис Адриано из московского ”Спартака”.
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