ЦСКА проиграл «Арсеналу» в ¼ финала Лиги Европы 

ЦСКА потерпел поражение от «Арсенала» (1:4) в первом матче ¼ финала Лиги Европы на стадионе «Эмирейтс».
На девятой минуте полузащитник Аарон Рэмзи забил первый гол. ЦСКА отыгрался через шесть минут после прямого удара полузащитника Александра Головина со штрафного.
Впрочем, «Арсенал» быстро вернул себе преимущество и в следующие 20 минут забил три гола. По дублю сделали Рэмзи и форвард Александр Ляказетт.
Лига Европы
¼ финала
Первый матч
«Арсенал» (Англия) — ЦСКА (Россия) — 4:1 (4:1)
Голы: Рэмзи, 9, 28. Ляказетт, 23, 35 — Головин, 15.
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Бельерин, Мхитарян (Ивоби, 61), Рэмзи, Джака, Уилшер (Эль-Ненни, 75), Озил, Ляказетт (Уэлбек, 74).
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 65), Головин, Натхо (Миланов, 74), Кучаев, Вернблум, Муса (Хосонов, 83).
Предупреждения: Джака, 57. Бельерин, 78 — Дзагоев, 31. Муса, 51. Щенников, 58. Акинфеев, 74.
Главный арбитр: Павел Краловец (Чехия).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Ответный матч пройдет 12 апреля на «ВЭБ Арене» в Москве.