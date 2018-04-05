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«Лацио» победил «РБ Зальцбург» и прервал беспроигрышную серию соперника в еврокубках
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«Лацио» победил «РБ Зальцбург» и прервал беспроигрышную серию соперника в еврокубках 

SPORT24.ru 52 минуты назад
В первой игре 1/4 финала Лиги Европы итальянский «Лацио» на своем поле переиграл «Ред Булл Зальцбург».
Матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 4:2. Голами в составе итальянского клуба отметились Сенад Лулич, Марко Пароло, Фелипе Андерсон и Чиро Иммобиле. За «РБ Зальцбург» забили Валон Бериша и Такуми Минамино. Ответный матч состоится 12 апреля в Швейцарии.
Последнее поражение «Зальцбурга» в турнирах под эгидой УЕФА случилось 3 ноября 2016 года. Тогда «быки» уступили «Ницце» (0:2) на групповом этапе ЛЕ. Дольше в Европе не проигрывал только «Аякс» — на протяжении 21 матча с 14 сентября 1994 года по 3 апреля 1996 года.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
”Лацио” (Италия) — «Ред Булл Зальцбург» (Швейцария) — 4:2 (1:1)
Голы: Лулич, 8; Пароло, 49; Андерсон, 74; Иммобиле 76 — Бериша, пен., 30; Минамино, 71.
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