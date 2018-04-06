«Арсенал» вынес ЦСКА в Лондоне, а Головин круто забил и устроил себе смотрины

ЦСКА на выезде проиграл «Арсеналу» (1:4) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. О показательных выступлениях Александра Головина , массе ошибок армейцев и легкости «канониров» — в репортаже «Советского спорта».

«АРСЕНАЛ» НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ТАК СТРАШЕН

Безусловно, в последних матчах лондонцы набрали приличную форму, раззабивался Пьер-Эмерик Обамейанг, Генрих Мхитарян оправился от травмы, а линию оборону практически перестало лихорадить. Но «Арсенал» не был собой, если полностью бы излечился от обрезов, позиционных ошибок в защите и проблем с подстраховками/подборами в опорной зоне. Пока — это все тот же старый добрый коллектив, способный забить пару-тройку в чужие и с легкостью, возможно даже вопреки происходящему на поле, пропустить в свои ворота.

ЦСКА немного повезло, что Арсен Венгер все-таки не рискует наигрывать просящуюся схему с двумя «десятками» в роли Мхитаряна и Месута Озила с Обамейангом на острие. Быть может, француз не прибег к ней из-за невозможности заявить габонского страйкера в Лигу Европы (Обамейанг был заявлен за дортмундскую «Боруссию» — прим. ред.) выпустил наиболее комбинационный и атлетичный состав, чем мог. На позиции форварда появился Александр Ляказетт , под ним креативное трио Мхитарян — Джек Уилшер — Озил, а чуть глубже — связка Арона Рэмзи с Гранитом Джакой. В принципе, переиначить можно сразу несколько позиций, ясна лишь глубинная роль Джаки, все остальное — ситуативно и никакой графикой не объяснялось. У обороны испанские фланги в лице Начо Монреаля слева и Эктора Бельерина справа, а также слаженный дуэт в центре от Лорана Косьелни и Шкодрана Мустафи. В раме — поправивший здоровье и ужасно играющий в этом году на ленточке Петр Чех . Главное, что нужно было знать об «Арсенале» — команда задействовала в ЛЕ 27 футболистов, а забили в турнире вообще 15 человек, это наивысший показатель в сезоне.

За ЦСКА было страшно все-таки еще и потому, что из-за повреждений команде никак не могли помочь Виктор Васин , возможно самый быстрый центральный защитник в команде, и Марио Фернандес — абсолютно лучший правый латераль в РФПЛ. Повреждение и последующее отсутствие Астемира Гордюшенко не казалось фатальным, хотя при мизерной скамейке ЦСКА каждый, даже молодой и не шибко опытный, был на вес золота.

ВЫНОС ВПЕРЕД НОГАМИ

Первый раз раскатал «Арсенал» армейцев на третьей минуте. Породисто, в одно касание, начиная заход на фланге и обостряя уже внутри штрафной. Бил по воротам Мхитарян, но попал в боковую сетку. Ничего удивительного, что ЦСКА занял оборонительную позицию, готовя Мусу к контратакующему скачку. Важно было не поплыть и сохранить темп, потому что по первым мгновениям армейцы не успевали: Рэмзи забил из сантиметрового офсайда, гол не засчитали. Но это конечно звоночек.

И раз у Арона не получилось легитимно отметиться с передачи Беллерина с первого раза, он сделал это несколькими минутами позже. Как на тренировке, геометрически правильно и красиво расчертили лондонцы очередную атаку, начав ее в центре, переведя на правый фланг и оттуда, усилиями все того же Беллерина, после прострела на набегающего валлийца. Компактности у ЦСКА в дебюте встречи никакой, а это, пожалуй, один из важнейших факторов успеха в матче против топ-клуба.

Но что же сделал Головин, боже мой! Александр сам заработал опасный штрафной, подставившись под Косьелни. Хавбек идеально пробил в ближнюю девятку над стенкой и забил метров с 20-ти возможно будущему клубу. Не зря Александром интересовались «канониры» этим летом и не зря просматривали его в последнем матче РФПЛ против «Ростова» (2:1). Ну что же, тем интереснее и горячее! Гол на выезде — это замечательно. Теперь важно было зацепиться за игру и сравняться с соперником по владению: мячом, полем, инициативой и обстановкой в целом.

Но не долго музыка играла, не долго на бровке Виктор Гончаренко танцевал. Влетел в штрафную по месту правого инсайда Озил, там снес его, не добравшись до мяча, Щенников, и арбитр Павел Краловец , пусть и не сразу, а лишь с подсказки ассистента, показал на точку. Ляказетт реализовал пенальти в ворота «Стока» и сделал то же самое в ворота ЦСКА. Акинфеев улетел вправо, а француз засандалил в противоположную сторону. Сами себе привезли москвичи 11-метровый, мог повременить Щенников с подкатом, так как Озил уже почти падал на газон, а ему на встречу выскакивал вратарь. Перенервничали.

Ну а дальше — акробатический этюд имени Рэмзи. Божественно, шедеврально и поистине элегантно оформил дубль валлиец. Озил закинул на Арона, а тот шведой в кунг-фу стиле перекинул Акинфеева. Можно было этого недоразумения избежать, но слишком медленно додумались до офсайдной ловушки защитники ЦСКА. А зевать с такими командами непростительно. Ну и какой же проходной двор у москвичей в опорной зоне, казалось, что Вернблуму стоило спуститься в среднюю линию.

Латерали не успевали возвращаться в оборону, подстраховать их было некому. Теперь слева, за 10 минут до перерыва прошли лондонцы, оттуда последовал пас на набегающего, и там Ляказетт мощно выстрелил в нижний дальний угол. Три гола из-за одних и тех же ошибок. Не работали подстраховка и опека, отсутствовала опорная зона как таковая и чересчур быстро и беспрепятственно контратаки хозяев заканчивались результативно. Вроде только первый тайм, а полную авоську уже набросали. Разные планеты? Да нет. Главная проблема — движение без мяча и все указанное выше.

СМЕЛОСЬ ЛОНДОН НЕ ВЗЯЛА

Понаглее, будто забыв про уничтожение в первом тайме, заиграли армейцы после перерыва. И молодцы, что абстрагировались и вспомнили про большущий еврокубковый опыт, еще бы соперника по коленям не лупить и моменты свои реализовать — вообще супер. А так Щенников чуть не выломал в обратную сторону колено Мхитаряну, и тот вынужденно уступил место на поле Алексу Ивоби

Армейцы, кстати, и второй гол все-таки забили, но из «вне игры». Раскрепощенно действовали гости, не боялись и потому за команду Виктора Гончаренко было отрадно и ничуть не стыдно. Не опасалась российская команда пропустить от Рэмзи третий мяч, не расстраивалась после уже знакомых нам провалов на флангах. Справедливости ради, и «канониры» темп сбросили: дело-то сделано, чего с шашками наголо лететь вперед?

Похоже, это все, ЦСКА в полуфинале Лиги Европы ждать не стоит. Если конечно не В Москве случится чуда. Армейцы традиционно плохо сыграли с английским клубом, проиграв в шестом матче подряд против команды из Британии. Хотя вот парадокс, в этом году коллектив Гончаренко потрясающе самоотверженно смотрелся на выезде, до этого в семи матчах проиграв лишь однажды и еще раз сыграв вничью. В остальном — победы и престиж. Но на этот сезон хватит. Зато у Головина выдались прекрасные смотрины, Александр выглядел лучшим у ЦСКА, если вынести за скобки будто вернувшегося в 2006-й Акинфевва.

Ответная встреча между командами состоится в следующий четверг 12 апреля на «Арене ЦСКА» в Москве в 22:05 по московскому времени.