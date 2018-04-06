«Лацио» преподносит Индзаги подарок на день Рождения в виде победы над «Зальцбургом»

Римский «Лацио» сумел переиграть австрийский «Зальцбург» в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичный итальянских «орлов».

Протокол игры

Лацио

Ред Булл Зальцбург

(1:0) Лулич Сенад 8'

30' Бериша Валон (1:1)

71' Минамино Такуми (2:2)

(3:2) Андерсон Фелипе 74'

(4:2) Иммобиле Чиро 76'

Запасные: Нани Луиш • Гуерриери Гуидо • Баштуш Бартоломеу • Мурджа Алессандро

Запасные: Лейтгеб Кристоф • Фаркас Патрик • Станкович Чичан • Онгене Жером • Понграчич Марин

05 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).

«Лацио» сумел провести прекрасный групповой турнир в группе К. Команда из Рима не почувствовала конкуренции со стороны голландского «Витесса» и бельгийского «Зюльте-Варегема». Основная борьба «орлов» за первое место велась с французскими «орлами» из Ниццы. В итоге римляне смогли взлететь выше «красно-черных» ровно на четыре очка. В активе триумфатора квартета было четыре победы, одна ничья и одно поражение. В раунде плей-офф «Лацио» дважды долго запрягал в первых поединках. На поражение в Бухаресте 1:0 был дан решительный ответ в Риме — 5:1. А ничья на «Олимпико» против киевского «Динамо» только разозлила «лациале, который на поле украинской команде не оставил той шансов, обыграв ее с результатом 0:2. В Серии А хозяева пока идут на пятой строчке и не дотягиваются до зоны Лиги чемпионов. На выходных коллектив из Рима разгромил „Беневенто“ со счетом 6:2, обеспечив себе прекрасное настроение перед игрой Лиги Европы.

»Зальцбург» выступал в отборочной группе I. Для первого места альпийской команде хватило семи забитых голов. А соседи по квартет лишь один раз заставили австрийцев доставать мяч из сетки ворот. Таким прагматичным образом «красные быки» смогли выхватить 12 очков, опередив «Марсель», расположившийся на втором месте, отстав на 4 балла. В нынешнем году чемпион Австрии не спасовал перед «Реал Сосьедадом». 2:2 в Сан-Себастьяне и 2:1 в Зальцбурге. А главная сенсация произошла в 1/8 финала, когда Лигу Европы покинула сама дортмундская «Боруссия». В чемпионате страны гости идут на привычной для себя первой строчке, имея прекрасный задел от остальных, явно пребывая в прекрасном расположении духа.

Весьма сумбурно начался поединок в Риме, где «Лацио» попытался сразу же застать оппонента врасплох и выйти вперед благодаря быстрому голу. И это «орлам» очень хорошо удалось. На 8-й минуте встречи «орлы» провели первую более и менее опасную атаку, которая сходу завершилась взятием ворот. Иммобиле в ходе наступления из центральной зоны смог выкатить сферу в адрес Басты, который нашел прекрасную возможность прострелить мяч в центр штрафной. Альберто получил сферу в спину, тогда как Лулич успешно замкнул этот пас, прошил правый от себя угол рамки оппонента. Оказавшись в непростой ситуации, австрийский коллектив был просто обязан тут же пойти вперед и отыграться, но не тут-то было.

Забив мяч, «Лацио» всем составом отошел на чужую половину поля, позволив немного освоиться на газоне сопернику. И вот тут беда пришла, откуда не ждали. В результате сумбура в штрафной римлян получил удар локтем по голове Даббуру. Судья остановил игру и показал карточку желтого цвета Басте, параллельно назначив пенальти в рамку хозяев. К мячу подошел Бериша, который хладнокровно исполнил приговор, пробив по центру, заставив броситься кипера в противоположный. Желтая карточка Басты оказалась далеко не первой в тайме. За оставшееся время игрового отрезка по «горчичнику» еще в свой адрес получили Лулич и Пароло. Перед самым финишем игрового отрезка Савич имел прекрасный шанс забить гол, однако из убойнейшей позиции не попал выстрелом по чужому створу игрок.

Начало второго тайма не внушало никакой осторожности командам, которые только вернулись на поле, как тут же начали прессинговать друг друга, пытаясь навязать борьбу и заставить ошибиться. И вскоре дрогнули футболисты «Зальцбурга, ведь Пароло забил великолепный гол. Получив передачу с правого края на линию вратарской, Пароло успел опередить своих соперников и блестяще отправил мяч в цель. Дело катилось к тому, что встреча так и закончится со счетом 2:1 в пользу „Лацио“, но неожиданно после 70-й минуты встречи соперники вспомнили для чего они появились на поле.

Сперва вышедший на замену Минамино отличился в ворота „Лацио“ и сравнял счет благодаря передачи от партнера и блестящей реализации собственного опасного момента, после чего Андерсона спустя всего две минуты снова вывел свой коллектив вперед. А еще через мгновение Иммобиле праздновал успех в результате прекрасной передачи в его сторону со стороны Лукаса. Чиро выше на свидание с кипером, ударил по воротам, и зацепил ногу голкипера, однако сфера все-таки юркнула в рамку, оказавшись в цели — 4:2. Перед самым финальным свистком счет и вовсе мог стать разгромным, но Патрик, вышедший на свидание с голкипером соперника, не сумел попасть в левый угол, пробив рядом со стойкой. 4:2, „Лацио“ побеждает в день Рождения главного тренера.