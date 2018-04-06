Венгер: ЦСКА доставил проблем. Мы не привыкли к такой игре гостей на «Эмирейтс»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над ЦСКА (4:1).

«Сегодня нам было непросто. Соперник пользовался каждой ошибкой, допущенной нами. Во втором тайме ЦСКА тоже выглядел уверенным, технически подкованным. Они доставили проблем, но нам удалось забить. После первого тайма нужно было держать в голове, что игра ещё не закончена — нужно было закончить в том же духе.