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Александр Большунов: «Споры о предателях старался не читать»
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Александр Большунов: «Споры о предателях старался не читать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Четырехкратный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Большунов-младший в интервью «СЭ» признался, что старался не читать заметки, в которых его называли предателем за намерение участвовать в Играх. Также его отец добавил, что такие разговоры начинали лишь те, кто хотел раскол общества сделать.
— Лыжи хотел подарить Владимиру Владимировичу, но что-то не договорился, — рассказал Большунов-старший. — Важно, что глава государства поддержал нас, когда во всех СМИ называли предателями тех, кто поедет на Олимпиаду. Все, кого это не касалось, вдруг стали патриотами страны. Я просто рвал и метал у телевизора. Смотришь — кругом негатив.
— Александр, а вы сами не следили за всей этой дискуссией про предателей?
Большунов-младший: Нет, старался ничего такого не читать. В интернет, конечно, захожу, но такие вещи не читаю.
Большунов-старший: Хотели раскол общества сделать через спорт. Но когда Президент сказал свое слово, все это безобразие улеглось немного. Настоящие патриоты — наши дети. В такой ситуации они поехали — ни гимна, ни флага. Но все это у нас внутри. У нас всех одна великая страна — Россия. И как раньше добровольцы уходили на фронт, так и ребята поехали, зная, что в Корее с ними может произойти что угодно — и пробы подменить, и еще что-нибудь. Слава богу, что у нас такие есть. Невзирая на всю грязь, едут и отстаивают честь страны. Вот это действительно воспитание и патриотизм.
Полностью интервью Большунова и его отца
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