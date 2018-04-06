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Бельерин: «Отправимся в Россию на позитиве»
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Бельерин: «Отправимся в Россию на позитиве» 

Soccer News 42 минуты назад
Фото: Soccer News
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (4:1).
По словам футболиста, такая победа придает уверенности его команде.
"Мы довольны. Конечно, хотелось сыграть на ноль, но все равно отправимся в Россию на позитиве. Если не допустим ошибок в ответном матче, выйдем в полуфинал.
Знали, что ЦСКА придется атаковать во втором тайме, и мы должны были забивать еще, у нас была куча моментов. Но и 4:1 нас устраивает. Если бы победа была с меньшим счетом, то тогда мы бы жалели об упущенных шансах. А так мы довольны преимуществом в три мяча", — сказал Бельерин.
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