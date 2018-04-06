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Активисты и СМИ могут одержать победу над репрессивной машиной
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Активисты и СМИ могут одержать победу над репрессивной машиной 

ИноСМИ 22 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Patriotic tattoo fails: This man's back shows a US Marine Corps CH-53 helicopter descending on Putin and Crimea https://t.co/PKzD2Z3Hhc pic.twitter.com/a7sKyL60in
— Alec Luhn (@ASLuhn) 5 апреля 2018 г.
Провал политической татуировки: на спине этого мужчины показан вертолет ВМС США CH-53, снижающийся над Путиным и Крымом. — Алек Лун, журналист
Gulag historian & Kremlin critic Yury Dmitriyev has been freed after more than 3 years in pre-trial detention on dubious child porn charges, showing that once in a while, activists and media can beat the repressive machine https://t.co/y7iLOlAZQ8 pic.twitter.com/q09XrVo6ag
— Alec Luhn (@ASLuhn) 5 апреля 2018 г.
​Специализирующийся на ГУЛАГе историк и критик Кремля Юрий Дмитриев был освобожден после более чем трех лет заключения по сомнительному обвинению в детской порнографии. Это показывает, что иногда активисты и СМИ могут одержать победу над репрессивной машиной. — Алек Лун, журналист
The economy is expanding rapidly under President Trump’s leadership. pic.twitter.com/oyIjJ9x40i
The White House (@WhiteHouse) 5 апреля 2018 г.
​Экономика быстро растет под руководством президента Трампа. — Белый дом США
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