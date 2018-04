Активисты и СМИ могут одержать победу над репрессивной машиной

Patriotic tattoo fails: This man's back shows a US Marine Corps CH-53 helicopter descending on Putin and Crimea https://t.co/PKzD2Z3Hhc pic.twitter.com/a7sKyL60in

— Alec Luhn (@ASLuhn) 5 апреля 2018 г.

Провал политической татуировки: на спине этого мужчины показан вертолет ВМС США CH-53, снижающийся над Путиным и Крымом. — Алек Лун , журналист

Gulag historian & Kremlin critic Yury Dmitriyev has been freed after more than 3 years in pre-trial detention on dubious child porn charges, showing that once in a while, activists and media can beat the repressive machine https://t.co/y7iLOlAZQ8 pic.twitter.com/q09XrVo6ag

— Alec Luhn (@ASLuhn) 5 апреля 2018 г.

​Специализирующийся на ГУЛАГе историк и критик Кремля Юрий Дмитриев был освобожден после более чем трех лет заключения по сомнительному обвинению в детской порнографии. Это показывает, что иногда активисты и СМИ могут одержать победу над репрессивной машиной. — Алек Лун, журналист

The economy is expanding rapidly under President Trump’s leadership. pic.twitter.com/oyIjJ9x40i

​Экономика быстро растет под руководством президента Трампа. — Белый дом США