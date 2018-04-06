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Александр Усс в рейтинге губернаторов стал лучшим в Сибири
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Александр Усс в рейтинге губернаторов стал лучшим в Сибири 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс занял 15-е место в рейтинге влияния глав субъектов страны. Такое исследование сделало Агентство политических и экономических коммуникаций.
При этом он оказался единственным среди сибирских руководителей региона занял позицию в разделе «Очень сильное влияние». После него в СФО губернатор Омской области — Александр Бурков (26 место), Виктор Зимин — глава Хакасии — 59 место, Шолбан Кара-оол — Республика Тыва — 80-е место. Губернатор Кемеровской области Аман Туреев после трагедии в торговом центре за месяц опустился с 36 на 68 место.
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