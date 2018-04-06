Три передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас» 

«Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтт Беннинг, Майкл Каммальери и Тай Ратти. У гостей шайбы забросили Брейден Макнэбб, Брэндон Пирри и Оскар Линдберг.
Три результативные передачи на свой счет записал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.
"Эдмонтон" прервал пятиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Эдмонтон Ойлерз" (Канада, Эдмонтон) — «Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
1:0 — Ньюджент-Хопкинс (Ратти, Макдэвид) — 07:03;
1:1 — Макнэбб (Белльмар, Карпентер) — 22:00;
1:2 — Пирри (Так) — 24:47;
2:2 — Беннинг (Строум, Каджула) — 41:49;
3:2 — Каммальери (Макдэвид, Драйзайтль) — 50:07 (5x4);
4:2 — Ратти (Макдэвид) — 53:15;
4:3 — Линдберг (Теодор) — 54:37