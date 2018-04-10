«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: трансляция — в 21.45

Сегодня, 10 апреля, на «Этихад Стэдиуме» пройдет ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Матч начнется в 21.45 по Москве. Первая встреча «горожан» и «красных» в главном клубном турнире Европы завершилась сокрушительной победой хозяев — 3:0. Английские команды уже встречались дважды в рамках премьер-лиги-2017/18 — в сентябре победили подопечные Хосепа Гвардьолы (5:0), а в январе сильнее была команда Юргена Клоппа (3:4).

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Сразу после финального свистка на сайте «СЭ» вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), комментарии участников встречи и тренеров команд, а также наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».