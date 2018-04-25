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Защитник Иван Проворов выбыл на 6-8 недель из-за травмы
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Защитник Иван Проворов выбыл на 6-8 недель из-за травмы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, который играл в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (5:8, 2-4) с травмой плеча, выбыл из строя на длительный срок.
У 21-летнего хоккеиста диагностировано повреждение плеча третьей степени, при которым почти невозможно поднимать руку вверх. Из-за этой травмы он не сможет выйти на лёд в течение 6-8 недель.
Ранее Федерация хоккея России вызвала травмированного защитника в сборную России, но затем выступила с заявлением, что решение о приезде в национальную команду будет принято после обследования защитника в клубе и официального вердикта врачей.
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