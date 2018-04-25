Защитник Иван Проворов выбыл на 6-8 недель из-за травмы

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов , который играл в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (5:8, 2-4) с травмой плеча, выбыл из строя на длительный срок.

У 21-летнего хоккеиста диагностировано повреждение плеча третьей степени, при которым почти невозможно поднимать руку вверх. Из-за этой травмы он не сможет выйти на лёд в течение 6-8 недель.

Ранее Федерация хоккея России вызвала травмированного защитника в сборную России, но затем выступила с заявлением, что решение о приезде в национальную команду будет принято после обследования защитника в клубе и официального вердикта врачей.